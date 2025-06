Caso Nahir Galarza: tras el éxito de la película y la serie la CIDH estudia arbitrariedades en su condena

Además de los protocolos de cantidad de palabras, formalidades, etc. a la presentación de la defensa técnica de Nahir se sumaron los fílmicos del juicio y los nutridos testimonios de la serie donde fueron entrevistados todos los protagonistas de este triste caso emblemático de criminalidad adolescente y que ante el confronte difieren de lo atestiguado durante el veloz juicio.

Embed

Precisamente quien se expresó al respecto fue el manager de medios y autor del libro "El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático" Jorge Zonzini quien sostuvo que "tras la decisión de nuestra Corte Suprema de no estudiar el caso (Art. 280) se abrió esta gran instancia para Nahir. Como lo vengo diciendo desde hace ya siete años el máximo tribunal no pasará por alto las pericias truchas, que la pólvora diera negativo en las manos de Nahir y mucho menos que no se haya investigado al padre cambiando el foco de la pesquisa".

Por último, el exvocero de Nahir expresó que "la CIDH podrá apreciar que la justicia de Entre Ríos incumplió en este caso con todas las Convenciones Internacionales firmadas por Argentina en materia de Violencia de Género y Protección de la Mujer" (Belem Do Pará 1994).

El libro de Jorge Zonzini, la película (Zeppelin Studio) interpretada por Valentina Zenére, Simón Hempe, Nacho Gadano, Mónica Antonópulos, entre otros y la serie (Kapow), ambos producidos para Paramount y Amazón, hoy vuelven a tomar enorme relevancia para dejar en claro que ficción y realidad pueden estar mucho más cerca de lo que parece.