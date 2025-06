La dolorosa decisión que tomó Luz con Tato en un momento crítico en Gran Hermano

Al enterarse, Luz cuestionó las duras palabras de Andrea, que entró a la casa para colaborar con Sandra. Sin embargo, se ofendió luego de que el uruguayo asegurara que "no fue con intención”.

“No fue buena intención. No fue para aconsejarte. Uno no lo hace así y tira ‘dejá de pensar con la cho...’”, arrojó la jujeña, enojada porque su amigo no la defendía.

Luego, Luz insistió con su queja: “Santi, siento que te estás haciendo el bol... diciendo que no querés hacerte la cabeza. ¿Con qué intención lo hizo? ¿Pensás que es buena o que fue mala? Está más que claro“.

Afectada por lo sucedido, intentó irse a dormir pero tuvo que levantarse y buscar apoyo en Chiara, que estaba en la habitación. Después de asegurar que necesitaba un abrazo, le dijo: “Soy re sensible y con las vibras que nos llegan, ya estoy cansada. Estoy harta ya”.

Chiara, consolándola, le comentó: “Te entiendo, es como que te viene pasando desde siempre acá, pero es por algo. Es porque vos brillás. A la gente que brilla la quieren bajar y se siente la vibra. Te queda poco. Te queda muy poquito y tenés que llegar a la final”.

Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano en la gala del lunes 2 de junio

Cada vez falta menos para la final de Gran Hermano 2024 en la pantalla de Telefe. Y este lunes 2 de junio se define un nuevo eliminado de la casa más famosa y las encuestas anticipan quién podría irse.

Sandra, Selva, Juan Pablo, Ulises, Katia y Eugenia son los nominados de esta semana en el ciclo que conduce Santiago del Moro y la gente ya votó a través de las redes sociales.

En esta oportunidad, los participantes se enfrentan a una placa negativa, y por esta razón el hermanito que más votos reciba es quien quedará eliminado de la casa más famosa del país.

Según las encuestas de Gastón Trezeguet y Fede Bongiorno, Selva Pérez Carvalho, la uruguaya de 51 años es la primera candidata a irse esta semana con más del 40% de los votos en redes.

