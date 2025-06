Revelan qué hablaron la China Suárez e Icardi en Ibiza: celos, hijos y una confesión sobre Wanda Nara

"Estaban charlando y hubo alguien ahí que me pasó un poco de data, que estuvo escuchando la conversación. Pasaron por todos los temas, y ella se mostró muy abierta", comenzó diciendo la periodista en el ciclo de Ángel de Brito.

"¿Qué temas tocaron?", le preguntó el conductor. "De todo. El auto, el Lamborghini rosa. Ella todo el tiempo, por lo que me decían, demostraba inseguridad, hablaba mucho de Wanda (Nara). Y Mauro le decía que no se enganche, que no la siga que se quede tranquila. También dijo que no le importaba el Lamborghini porque puedo tener un montón", le contó Elbusto.

"También le hicieron a la China un comentario sobre sus hijos: 'qué lindos que son tus nenes'. Y ella respondió: 'sí, hago hijos muy lindos'", sumó la panelista.

En otra parte, comentó: "Parece que los nenes todavía recuerdan a Rusherking (el ex de la actriz) entonces Mauro, a propósito, les preguntaba a quién querés más y los chicaneaba".

Más adelante, Elbusto acotó que en esa charla Icardi se jactó de ser buen padre: "Estaba muy seguro de su paternidad, decía que era buen padre. Dijo: 'mientras Wanda hacía negocios en un sillón, yo les enseñé a nadar, les enseñé a andar en bicicleta'".

Indignación por un video íntimo de Mauro Icardi y la China Suárez fuera de lugar

La China Suárez y Mauro Icardi continúan disfrutando de su recorrido por Europa y este domingo compartieron postales de la primavera boreal en el Mediterráneo. A bordo de un yate, se mostraron muy cariñosos, aunque un detalle generó polémica entre sus seguidores.

Ambos subieron a sus redes sociales un video en el que se los ve navegando por las aguas de Ibiza, España. En las imágenes, la pareja aparece besándose y abrazándose, dejando en evidencia la intensidad del vínculo que los une.

El clip, que dura unos 20 segundos, muestra a la actriz recostada mientras el futbolista la abraza y la besa con entusiasmo. La publicación generó una catarata de comentarios en redes sociales, donde muchos destacaron la química entre ellos.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: en el fondo del video se escuchan las voces de los hijos de la actriz, Rufina, Magnolia y Amancio, nacidos de sus relaciones con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Este hecho despertó críticas por parte de algunos usuarios, que cuestionaron la exposición de los menores en un momento íntimo de la pareja, justo en medio de los rumores de tensión entre los padres de los niños.

Además del paseo en yate, La China Suárez e Icardi participaron del festival Ray of Light Awards en Ibiza. Durante el evento, la actriz publicó en sus redes una foto del futbolista con el mensaje: “Dios mío, lo que yo te amo”.