La conmovedora carta de Jimena Barón a su hijo antes de nacer: "Me hiciste sentir amada"

"Quiero que sepas que tenerte en mi panza me hizo sentir la mujer más amada, fuerte y poderosa del planeta tierra. Que me siento la misma tierra, el agua, y la misma magia que hizo existir el planeta. Que me siento más segura que nunca, me siento luz y me siento sangre. Me siento mar, me siento montañas, me siento todo lo inmenso e impactante. Me siento un animal, siento esa misma calma y esa misma ferocidad", siguió.

Y expresó: "Que ya te conozco hijo, aunque todavía no pueda verte. Sí, hay algo que me angustia de despedir la panza, pero quiero que sepas que en el fondo es felicidad y que nada me da más ilusión que poder parirte, agarrarte y verte. Ponerte en mi pecho piel con piel. Ver a tu papá mirarte por primera vez. A tu hermano conocerte".

Por último, Jimena manifestó: "El amor que te espera es desbordante, a veces no me entra en mi propio cuerpo. En mi cabeza mucho menos. Te espero bebé, cuando vos quieras. Quiero darte la vida más linda que puedas tener. A mí ya me estás dando todo. Te amo hijo, nunca vas a saber cuánto".

En pleno embarazo, Jimena Barón explotó y le hizo un fuerte reclamo a Matías Palleiro

Mientras disfruta del último tramo de su embarazo, Jimena Barón continúa sorprendiendo a sus seguidores con los videos que comparte, en los que muestra los preparativos, el cuarto del bebé y cómo se siente junto a Matías Palleiro.

Luego de deslumbrar con una sesión de fotos en la que se animó a lucir su largo cabello y su pancita sobre unos tacos con plataforma, ahora la artista reveló qué es lo que la tiene preocupada.

A través de su cuenta de Instagram, la autora de La Cobra publicó un video en el que aparece frente al espejo del cuarto de su bebé con un look de entrecasa, mientras Matías Palleiro está sentado en un sillón con su teléfono.

Tras mostrar lo avanzado de su embarazo con un top que dejaba ver su abdomen, Barón enfocó a su novio para hacerle un reclamo que llamó la atención de todos los usuarios.

Y es que, en el video se observa el cuarto del primer hijo que tendrán, con cajas embaladas y desordenado, lo que evidenció que aún no acomodaron los muebles y objetos para la llegada del pequeño.

“¿Esto cuándo lo liberás?”, le preguntó Jimena a Matías, visiblemente molesta, y él respondió con tranquilidad: “Y… cuando nazca”.

Al escuchar la respuesta, la actriz reaccionó con desesperación y retrucó: “¿Cuándo nazca recién? Yo quiero hacer todo”, expresó sin ocultar su fastidio por no tener todo listo a esta altura.

Junto al posteo, la artista escribió unas líneas para hacer catarsis con los seguidores que la acompañan desde sus inicios: “La desesperación que me genera no poder dejar el cuarto listo”.