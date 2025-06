Marina Calabró expuso un polémico chiste que hizo Marley junto a Flor Peña con su hija en brazos: el video

Allí pudo verse que mientras la actriz se refería a su amistad con Alejandro Wiebe, cuando de repente Marley hizo un gesto y ante la pregunta de Flor de "¿Qué pasa ahora?", el conductor con la beba a upa y tras pedir aparentemente un pañuelo, respondió haciendo gestos con la mano: "No, no... es para secarle la leche", refiriéndose a su hija.

Claro que inmediatamente se tentaron todos en el estudio en clara referencia a un doble sentido, lo que terminó generando que Momi Giardina revelase que se había hecho pis de la risa.

"Qué se yo... Yo te digo la verdad, debo estar mayor. Pero que una bebé esté involucrada en un chiste que tiene un contenido sexual, y más en el contexto que venimos charlando. No dudo que Florencia Peña no tiene que ver con una red de trata y de abuso sexual infantil, que es una denuncia que está abierta en Comodoro Py, pero ¿para qué?", se preguntó seria Marina Calabró planteando así el debate.

La palabra de Marina Calabró tras la detención de Fabián Rossi: "Le prometí a Iliana..."

Este lunes, tras la detención de Fabián Rossi por la causa de lavado por la “Ruta del dinero K”, Marina Calabró habló con LAM (América TV) sobre la condena del exmarido de su hermana Iliana.

"Entiendo que lo de Rossi sea tema, y vos sabés que nunca me escondí, y siempre estoy parada en el mismo lugar y siempre dije lo mismo sobre ese tema y si ahora decido no seguir profundizando es porque le prometí a Iliana que por los chicos no vamos a revolver esa herida, pero sigo pensando lo que dije en 2013", expresó la periodista.

"Creo que todo lo que dije en ese momento es vigente hoy. Después de lo demás no contesto agresiones, no me suma", remarcó Marina.

Luego, el cronista Rodrigo Bar le consultó: "¿Sentís que en algún momento en alguna crítica te confundiste?". "No, quería contarles esto del día de hoy" y reiteró: "No voy profundizar todo lo que dije sobre el tema en 2013, firmo al pie hoy".