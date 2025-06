Wanda Nara recibió una dura noticia contra sus hijas en plena batalla con Mauro Icardi

Así, este lunes fue Yanina Latorre quien reveló en SQP (América TV) un dato que Wanda nunca esperó, ya que en todo momento dio a entender que iba ganándole la batalla al futbolista. Pero tal parece que no es así.

Embed

“Wanda está perdiendo casilleros”, comentó la conductora e inmediatamente argumentó sus palabras. "En septiembre del año pasado salió la separación, cuando todavía estaba Ana Rosenfeld. Ellas piden alimentos por el 5% y el juez le dio 3%, pero eso se llama ‘alimentos provisorios’. Tenés seis meses para meter la demanda y pedir los alimentos definitivos. Ahí puede ser más, menos o demás, porque ahí no liquidás gastos de los menores”, detalló.

Al tiempo que continuó: "Él no pagó nunca nada, olvidate. Pagó 10 mil euros y no pagó más. Wanda está diciendo que no lo van a dejar entrar al país, porque está como deudor moroso… pero en estos seis meses que ya pasaron desde que salieron los alimentos provisorios del 3% que serían 50 mil euros por mes, a chequear porque hay quienes dicen que Mauro gana 600 lucas y otros que gana 100, nunca Wanda metió la demanda".

En ese momento, la comunicadora dio detalles del astuto pedido de las abogadas de Icardi. “Se pidió que se den decaídos los alimentos provisorios… porque al no meter demanda, ¿qué hizo Mauro? Vivo, las abogadas piden eso y ahora hay que volver todo a foja cero”, explicó Yanina.

“Ahora hay que volver a hacer la mediación, volver a pedir alimentos provisorios y después ver si es moroso o no. Obviamente que la deuda continúa, pero como hay grises ahora se tiene que hacer todo de vuelta”, sentenció entonces Latorre dejando así al descubierto este llamativo y crucial descuido legal de la mayor de la Nara que claramente la complica en el feroz enfrentamiento que libra contra su ex.

Mauro Icardi y Wanda Nara.jpeg

¡Irreconocible! Así era Mauro Icardi antes de su relación con Wanda Nara: video

Mauro Icardi causó revuelo en las redes luego de que se viralizara un video reto de cuando era desconocido. El mismo es de cuando el entonces joven viajó a España para empezar su camino en el Fútbol Club Barcelona, antes de la transformación de su vida mediática junto a Wanda Nara.

En la filmación, el futbolista contaba que no accedió a la doble ciudadanía porque sus planes eran en algún momento formar parte de la Selección Argentina.

Embed

“La Selección española ya me dijo si quería jugar con ella, pero me quisieron hacer cambiar el pasaporte”, decía Icardi en ese entonces.

“Les dije que no, porque yo quería jugar con la Argentina. A ver si me llaman la siguiente y listo”, señalaba el rosarino que se incorporó a sus 15 años a las categorías inferiores del FC Barcelona.

En la actualidad, a sus 32 años, Icardi es parte del Club Galatasaray, está en una guerra legal con Wanda por sus hijas y formalizó su relación con la China Suárez.