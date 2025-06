Flor Vigna explotó furiosa, abandonó un reality chileno y desató un tremendo escándalo

En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la periodista Paula Varela dio detalles del motivo detrás de la salida de Flor del reality. "Se fue por un tema de fuerza mayor, por una cuestión familiar", afirmó.

La panelista indicó que Flor podría regresar al programa. "Hablé con Marcos Gorbán, el productor del programa, y me dice que tal vez Flor vuelva más adelante", agregó.

Desde Chile, la conductora Adriana Barrientos habló con Intrusos y analizó el paso de la actriz y cantante por Mundos Opuestos y fue contundente. "¡Que manera de hacer el ridículo! Se perdió la oportunidad de brillar", sostuvo.

"Cuando ella llega a la casa, lo primero que hace es desaparecer, quedar absolutamente muda", siguió.

Finalmente, la estrella chilena mencionó que Flor no pudo encontrar su lugar en el ciclo. "Ella se acerca a la producción y les dice: 'por favor ayúdenme'. Les pide si pueden armar una pelea con otra compañera. Ellas tiene un pequeño cruce. De esa situación, Flor no sabe sacar provecho y se siente opacada. Simplemente, no sirve para la tele", sentenció.

La particular manera de Flor Vigna y su novio de anunciar su separación: el llamativo video

Tras su separación de Luciano Castro, Flor Vigna bajó su perfil mediático, se concentró en su carrera musical y en ese proceso comenzó una nueva relación con Lautaro López, el cantante y compositor de 27 años conocido artísticamente como Lauta. Pero en las últimas horas ellos mismos confirmaron su alejamiento de una particular manera.

Lo cierto es que a pesar de haber dejado atrás las publicaciones polémicas que tantos dolores de cabeza le costaron cuando estaba en pareja con el ex de Sabrina Rojas, Vigna continúa manteniendo un contante ida y vuelta con sus 5,5 millones de seguidores de Instagram.

Es por eso que en las últimas horas, la ex Combate no dudó en contarle a su fandom que se separará por un tiempo de su novio por cuestiones de trabajo. Y no tuvo mejor idea que compartir un video en el que Lauta le dedica una canción por este pequeño distanciamiento.

“Mi novia se va de viaje por trabajo y la distancia nos cuesta un poco. Entonces, le escribí esto para esos momentos”, escribió Lauta sobre el video en el que interpreta su composición musical.

“Amor no te olvides que esta despedida no va a ser un punto final, cuando la cabeza te gane acordate de lo que fuimos hasta acá. Sentemos a tu corazón con el mío en privado, se van a gustar... Nosotros cerremos los ojos, pongamos Mac Miller y no se hable más”, entonó ante la emoción absoluta de una enamoradísima Flor Vigna.