El llamado desde Europa que quebró por completo a Wanda Nara y la hizo llorar: "Cortala"

Primero, María Belén Ludueña contó que Wanda y L-Gante ya no se siguen en las redes sociales y que ella lo habría hasta bloqueado de WhatsApp luego de unas imágenes que circularon de él con una bailarina a los besos en General Rodríguez.

Y luego explicó por qué Wanda se la pasó todo el fin de semana angustiada ante el llamado que recibió desde el viejo continente por parte de su mamá, Nora Colosimo, quien le aconsejó que termine de una vez el vínculo con Elian Valenzuela.

“El fin de semana hubo un llamado desde Europa: la señora Nora Colosimo llamó a su hija, Wanda Nara, y le dijo: ‘cortala con este flaco porque te hace sufrir’. Entonces ya se metió Nora, estuvo muy mal Wanda”, reveló la conductora.

Y agregó sobre la angustia que pasó la mediática tras el llamado de su mamá y su firme consejo que corte de una vez el contacto con el cantante: “Está chequeado, ni él (L-Gante) la sigue a Wanda, ni Wanda lo sigue a él. Esto es verdad, estuvo muy mal y estuvo llorando todo el fin de semana".

Wanda Nara hizo un vivo en las redes, su hija mayor habló de Magnolia y desató una ola de críticas

Después del revuelo por los supuestos regalos que recibió de parte del club Galatasaray por el Día de la Madre en Turquía, Wanda Nara volvió a ser noticia luego de que su hija más grande, Francesca, opinara sobre Magnolia.

En medio de un vivo de Instagram de la cantante de Bad Bitch, la mayor de las Icardi apuntó contra la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña luego de que uno de los seguidores le consultara cómo se lleva con Magnolia. La niña leyó la pregunta, miró hacia la cámara y respondió sin filtro: “ Mal, re mal”.

El video, que fue subido por la cuenta de X de Sálvese quien pueda (América TV), recibió un montón de comentarios criticando la postura de la conductora de Bake Off Famosos.

"Es una boluda. Que la piba diga lo que quiera, pero ella tenia que cortar el vivo, luego volver y pedir disculpas. Su pelea no es con otra nena"; "Qué vergüenza me da esta gente, Dios" y "No puede exponer así a dos nenas, no tiene un límite esta mujer", entre otros mensajes.