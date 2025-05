Guerra campal en Gran Hermano 2024: Sandra se hartó y cruzó con todo a Gabriela

Sandra se enojó con Lucía Jazmín Patrone y Gabriela Gianatassio porque no cumplieron con una de las exigencias del desafío, que implicaba ingresar por un sector específico a la plataforma giratoria.

La mujer de La Plata fue a hablar al confesionario para confirmar ese detalle. "Todas las veces que subimos a la calesita por arriba, y no por la puerta, son todos errores", advirtió, en la habitaicón, luego de su charla con El Big.

"Pero Luchi preguntó si se podía saltar y le dijeron que sí", le contestó Gabriela. "Me acaba de decir que las veces que subimos por la calesita por arriba, y no por la puerta, son todos errores", reiteró Sandra.

"Recién perdimos una vez más porque vos fuiste a chusmear al confesionario", siguió la brasileña. "No perdimos ningún punto porque yo estaba en el confesionario", le respondió su compañera.

"No tenés idea qué pasó y qué me dijo el Big.... estás hablando al ped...!", continuó Sandra, sacada y a los gritos. "Big, por favor, ¿podes repetir lo que me dijsite adentro?", acotó, sujetando con firmeza su micrófono.

Todos quedaron en shock en la habitación tras el cruce falta entre Sandra y Gabriela.

Santiago del Moro reveló cuándo será la final de Gran Hermano 2024

El conductor de Gran Hermano 2024 (Telefe), Santiago del Moro, ingresó este miércoles a la casa más famosa del país y reveló cuándo será la final del reality.

"Falta poco. Este programa empezó en primavera. ¿Cuándo empieza el invierno?", comenzó diciendo el presentador. Acto seguido, Del Moro mostró el contenido del sobre que decía "cuatro estaciones".

"Las cuatro estaciones. Y por qué. Porque vamos a pasar con esta edición las cuatro estaciones y este programa va a terminar los primeros días del invierno que arranca el 21", anunció.

"Primeros días, será el 22, 23, 24, 25, ahí, de junio. Así que falta un mes y un poquito", remarcó Santiago.