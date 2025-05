El mensaje más fuerte y triste de Wanda Nara por L-Gante: "Buscan mi..."

"Yo busco personas, las personas buscan mi fama", indicó en una reciente historia de Instagram la mediática junto al emoji de un corazón roto.

Wanda Nara viene de ser relacionada en los últimos días al futbolista mexicano Daniel Guzmán Jr., quien viajó a la Argentina, y el cantante Agustín Bernasconi.

Guzmán Jr. en tanto había reconocido que no conoce personalmente a Wanda más allá de esos cómplices guiños y que la buena onda nació por las redes sociales.

Ante este acercamiento vía redes de Wanda con el futbolista, L-Gante lanzó un picante comentario: "No estoy al tanto, vi un comentario una vez pero no se nada. Estos días no hablé con ella, la vi el otro día en mi casa. Saludos para el mexicano", tiró en modo de ironía en charla con Puro Show, El Trece.

L-Gante se presentó el miércoles por la noche en Niceto, en Palermo, y hay incertidumbre en cuanto a su futuro musical luego de anunciar que dejará un tiempo los escenarios por sus problemas de salud.

wanda nara fuerte mensaje para l-gante.jpg

Los terribles mensajes que le dejaron a Wanda Nara por subir fotos explícitas

Wanda Nara protagonizó una producción hot y la compartió con entusiasmo en las redes sociales. Lo hizo después de haber dado a conocer la lista de requisitos que deberá cumplir su próxima pareja y en medio de la incertidumbre por su vínculo con L-Gante, con quien se había puesto de novia en diciembre.

En Instagram, la empresaria publicó varias imágenes luciendo su delantera y le llovieron mensajes muy críticos. “¿Cuándo vas a pensar en tus hijos?”, “¿No te da vergüenza?”, “Hay que estar muy vacío por dentro para hacer esta estupidez”, “Soltá, Wanda”, “Mucho lujo, pero nada de amor”, le comentaron.

Como de costumbre, Wanda decidió hacer oídos sordos a las duras críticas, pero dejó en claro que está más que conforme con el resultado de su paso por el quirófano, donde se achicó el busto, se realizó una lipo y hasta una lipectomía, según revelaron en algunos programas de televisión.

Pese al eterno conflicto con su ex, Mauro Icardi, la mediática parece estar firme en el plano laboral y avanza con Telefe para afrontar un nuevo proyecto.