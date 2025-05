Melody Luz se cansó de Alex Caniggia: lo hundió con el peor mensaje y mostró una foto hot de Santiago del Azar

“Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. Me cansé”, disparó categórica Melody Luz.

melody luz historia contra alex caniggia y confirma romance con santiago del azar.jpg

Y sobre su presente tras la polémica separación, la bailarina dejó en claro sobre cuál es su prioridad: “Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz".

En esa línea, destacó su vínculo con el cocinero, a quien conoció también en el reality El hotel de los famosos, El Trece: "Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin".

Luego, Melody Luz compartió desde sus historias una imagen íntima de su novio sin remera y comentó con picardía elogiando su figura: “Por lo menos, díganme provecho, hermana’”.

melody luz foto sexy de santiago del azar.jpg

Melody Luz y Alex Caniggia, padres de Venezia, confirmaron hace unas semanas su separación y desde entonces se mantuvieron alejados de los medios.

Lo cierto es que en una nota con Intrusos, América TV, la bailarina rompió el silencio y contó las razones del final de su vínculo con el mediático y confirmó su actual relación con el cocinero Santiago del Azar.

"Qué lastima que llame la atención que las cosas terminen bien y con una menor de edad, lamentablemente estamos acostumbrados a estas cosas", dijo acerca del revuelo que generó su separación de Alex Caniggia.

Y reconoció con sinceridad que se le acabó el amor y contó a qué se debió el final de la relación: "Estoy bien, llena de trabajo, maternando y corriendo de un lado al otro. Fue una sumatoria de cosas, diferencias que con el tiempo se fueron notando cada vez más".

"Todas las cosas que me pasaron las comuniqué y después si nada cambia o mejora, se toman decisiones", advirtió sobre el final de su vínculo con el padre de su hija Venezia.

Y sobre el final confirmó su vínculo con el cocinero Santiago del Azar, que fue primicia de este medio: "Yo me quedo muy tranquila que hice las cosas bien. La realidad es que estamos bien. Yo hago las cosas a tiempo y de buena forma, sin faltarle el respeto a nadie".