Chiara rompió en llanto por el reingreso de Jenifer a Gran Hermano 2024: "Estoy tocando fondo"

Chiara admitió que no puede "competir contra otra mujer por un hombre. No es mi punto". "Siento que Jeni de su parte no la va a terminar, vino a eso, son consecuencias de algo que yo hice, yo también me metí ahí”, agregó.

Acto seguido, se le entrecortó la voz y comenzó a llorar. “Me siento muy expuesta, muy desnuda, estoy tocando fondo y yo tengo mucha fortaleza, pero no la estoy pudiendo manejar porque realmente me estoy sintiendo muy mal", expresó.

Desde la vuelta de Jenifer, Chiara intentó mostrarse fuerte y "empoderada". Sin embargo, en la última nominación -que fue cara a cara-, Mancuso votó a Lauría y a Martina Pereyra, otra participante que Giuliano intentó seducir. Su votación dejó en claro que sigue muy afectada por lo de Nano y que está apuntando contra las mujeres que a él le atraen.

Chiara y Jenifer expusieron a Giuliano en vivo y lo hundieron en Gran Hermano 2024: "La que..."

Este martes, en Gran Hermano 2024 (Telefe), Chiara Mancuso y Jenifer Lauría expusieron al aire su situación con Giuliano Vaschetto luego de que el participante jugara a dos puntas.

Ni bien ingresó el conductor Santiago del Moro a la casa, Jenifer aclaró: "A las dos nos pasaba lo mismo. Cuando yo vi que él se empezó a acercar más a mí, ahí ella (Chiara) me planteó que sentía cosas. Por eso, yo dije 'yo la verdad que no siento cosas'. Yo no siento que esté enamorada, simplemente sentía esa atracción".

"Yo tampoco igual", intervino Chiara. "Cosas, no. Cómo me van a pasar cosas con alguien en una semana", remarcó. Ahí, el presentador quiso que opine uno de los protagonistas, Nano, y Chiara disparó: "Eso es lo que no quiero, que quede como protagonista. Yo no vine acá a pelearme por Nano, vine a ganar. Pase lo que pase y estoy dispuesta a darlo todo".

"Se creen que estoy enamorada de Nano, o sea... no", agregó.

También, Mancuso afirmó: ”Me parece una pelo... que le quiero poner fin. Él promete cosas diferentes por los dos lados, entiendo qué le suceda cosas con muchas personas, pero quiero cortar con la boludez de que esté en el papel de galán".

“Siento que como hombre la que se lo queda pierde”, dijo filosa. Jenifer no se quedó atrás y sostuvo: “Fueron todas promesas incumplidas, él me prometió que no iba a estar con Chiara”.

Más adelante, el 'galán' del reality se defendió: "Cada vez que estoy ante una situación así, me voy. Siempre fue un mecanismo de defensa que tuve. No siento que fuese una conquista ni nada. Yo entraba a no vincularme emocionalmente con nadie, obviamente si pintaba, qué sé yo, son todas muy lindas".

Sus dichos causaron risas en Chiara y Martina Pereyra. Cabe recordar que días atrás Nano había intentado conquistar a la rubia.

"Pero no es una conquista, ni busqué una conquista. Estoy abierto al juego, a divertirnos", siguió y remarcó: "Una cosa más: sí considero que lo de Jeni fue diferente. Ahora entró una jugadora que no descifro, todavía no entiendo para dónde va".