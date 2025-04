Rating: cuál fue el promedio que logró Viviana Canosa con su último descargo sobre las denuncias

Verónica Lozano registró en Telefe 4.8 puntos, su promedio más bajo. En América TV, Intrusos (que tuvo una emisión especial de 3 horas) hizo un buen promedio de 3.1 puntos y le ganó una vez más a Los Profesionales de Siempre que en El Nueve logró 2.7 puntos.

Lo más visto del viernes fue Gran Hermano, la noche de los ex (Telefe) que hizo 8.4 puntos. En América TV, lo mejor pasó por LAM con 4.1 puntos y le ganó otra vez a Bendita (El Nueve) que se mantuvo con 3.1 puntos.

La angustia de Viviana Canosa al contar que tiene custodia y botón antipánico

La conductora Viviana Canosa hizo un fuerte descargo este viernes en su programa y se mostró muy angustiada al revelar que tiene custodia policial y le entregarán un botón antipático en los próximos días.

Lo cierto es que luego de la denuncia que presentó en Comodoro Py, la periodista contó el encuentro que tuvo la con la policía en su casa, y que fue ahí donde le propusieron tomar dichas medidas.

"Cuando llegué había una mujer policía en la puerta de mi casa. Ella me tiró la mano y yo le di un beso, porque para mí era una mina que me estaba cuidando. Me dijo ‘en un rato van a venir a su casa para hacerle unas preguntas", comentó.

Luego, explicó que la oficial le hizo firmar unos papeles y continuó: "Firmé, no sé qué firmé. Firmé que me cuiden… me preguntaron si quería un botón antipánico. Dije que sí, me lo van a dar el lunes. Imagínense en qué me beneficia esto".

A raíz de estas medidas, que causaron una gran preocupación en la conductora, Viviana aseguró que sería el último programa en el cual hablaría acerca de la causa.