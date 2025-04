"Viviana Canosa tiene miedo de terminar como Natacha": la fuerte revelación de Ulises Jaitt

"Se decía que Viviana tenía el pendrive de tu hermana, ¿es real eso?", le consultó la conductora Marcela Tauro. "Eso no lo sé, porque Natacha se lo dejó a una persona importante de medios, que no sé qué es lo que hizo con eso. Llamé a esa persona, no es Canosa, es un masculino. Cuando lo llamé se hizo el boludo, como que no lo tenía. Yo sé que sí lo tiene, pero no lo cuento para no meterme en más problemas", le contestó de forma contundente.

Luego, siguió dando detalles de la conversación telefónica que tuvo con Canosa: "Lo que me impactó es que me preguntó con lujo de detalles cómo habían matado a Natacha. ¿Tiene miedo de que le pase lo mismo? Quería saber cómo terminó Natacha, quién la mató, de qué manera. Yo la noté con miedo y preocupada".

"No eran amigos ustedes, no tenían trato. Se conocían del medio", le comentó Tauro. "En 2010 fui a su programa que me llevó Natacha cuando Ricardo Fort quería estar conmigo", recordó Ulises.

"Gritos con Adrián Suar": Marcelo Polino reveló la verdad de lo sucedido en El Trece con Viviana Canosa

Marcelo Polino habló del escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani y dio detalles de la picante reunión que mantuvieron Adrián Suar y la conductora del Trece por este tema.

Primero, en charla con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, América Tv, Polino aseguró que charló con Tagliani y señaló: "Me llamó Lizy hablé, si bien no somos amigos, nos conocemos hace 25 años. Lizy está en una etapa final de proceso de adopción y es un tema que la tiene muy triste", reconoció.

"Y el último tramo de la carrera (de adopción) es el más sensible. La noté muy triste pero muy fuerte, segura, y sabe que no tiene absolutamente nada que ver en la denuncia que se la involucra", observó Marcelo Polino.

"Expectante con el tema de la adopción, tema que lo han guardado mucho tiempo. Es muy delicado el proceso de adopción y esto mancha y mal. Lizy está confiada", aseguró el periodista.

En cuanto a los dichos de Viviana Canosa, Polino remarcó: "No sé cuáles son las pruebas que tiene Viviana. La denuncia que circula es todo en potencial, no hay una acusación directa a nadie".

En esa línea, el periodista aseguró: "No tuve la oportunidad de hablar con ella. La hermana estuvo en mi programa de radio y me contó que está muy estresada Viviana y se había quedado sin voz".

Y reveló detalles de la charla entre Adrián Suar y Canosa tras estallar el escándalo: "Cuando tiras esto para afuera la vuelta puede ser tremenda. De hecho yo sé que las conversaciones entre Suar y ella fueron en tono más que elevado, dos arianos, no fue fácil".

"En el canal están enojados. Ella (Canosa) se lo prometió a Suar que no iba a hablar más en la tele ni acusar a colegas y se comprometió ir a Comorodro Py a ratificar (la denuncia) el lunes", cerró el periodista.