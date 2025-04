Tomás Méndez mostró la prueba que implicaría a Florencia Peña en la denuncia de Canosa

Según Tomás Méndez, Viviana Canosa obró "irresponsablemente" al no presentar evidencias que avalen sus dichos contra una serie de figuras del mundo del espectáculo, entre quienes se encontrarían según el escrito que compartieron en el mencionado programa, celebridades como Lizy Tagliani, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Costa, Federico Hofman, Fernando Colombo, Facundo Oltra, Humberto Tortonese, Nicolás Grosman, Martín Ku y Jey Mammon.

Luego señaló sobre lo que diría el documento: “Sin perjuicio de toda persona que se pudiera determinar a partir de la investigación del caso. El informe he denunciado para concretar aquellas conductas, personas implicadas se habrían aprovechado de la fama de algunos de sus integrantes”.

Cabe destacar que esto es lo denunciado por Canosa pero aún no se ha informado si presentó pruebas de estas graves acusaciones por lo que para todos los mencionados rige el principio de presunción de inocencia.

Florencia Peña

Florencia Peña estalló tras ser vinculada en la denuncia de Viviana Canosa: "Es una aberración"

Este jueves, en A la tarde (América TV), habló furiosa Florencia Peña luego de que Luis Ventura revelara la lista de famosos que estarían involucrados en la denuncia que hizo Viviana Canosa.

"En el relato de Canosa figuran: Lizy Tagliani, Damián Betular, Humberto Tortonese, La Negra Vernaci, Florencia Peña, un periodista de espectáculos, que no voy a nombrar, y el gerente de un canal de televisión", aseguró Ventura.

“No tengo la respuesta, chicos, ustedes son periodistas, yo no”, comenzó diciendo Peña en el ciclo conducido por Karina Mazzocco.

Luego, afirmó indignada: “Sí, obvio. Voy a tomar acciones legales. Ustedes saben que yo me tomo las cosas con humor, pero esto no me lo puedo tomar como nada, me lo puedo tomar como la aberración que es".

"Yo no tengo encono con nadie. Soy una laburante que he dejado siempre laburar a la gente, a los periodistas les contesto, pero esto me parece una aberración", remarcó la humorista molesta.