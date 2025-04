La rápida reacción de Wanda Nara tras el mensaje de L-Gante confirmando la separación

Lo cierto es que desde las redes sociales quien también habló fue Wanda Nara pero por el momento no hizo mención alguna al final de su vínculo con Elian Valenzuela, que pasó por varias idas y vueltas en los últimos meses.

La mediática comenzó el especial domingo de Pascuas mostrando su look deportivo en un video y adelantó cómo sería su día a puro sol.

"Buen día, me saqué re mal el maquillaje, me estoy yendo a esconder por el jardín un montón de conejitos y huevos. Este es mi look de Pascuas. Felices Pascuas para todos", precisó Wanda.

Luego, fue mostrando algunas imágenes de su domingo en familia junto a sus hijos, sobrinos y su hermana Zaira Nara y cómo escondió los huevos de chocolate por el jardín para que todos vayan a buscarlos a modo de juego.

"Búsqueda de huevos", expresó en una serie de postales junto a sus seres queridos. Lejos de mostrarse triste, Wanda se aferra en el afecto de sus familiares más cercanos en medio de la reciente separación de L-Gante.

L-Gante confirmó su separación de Wanda Nara con un categórico mensaje

En las primeras horas del domingo de Pascuas, L-Gante sorprendió a todos al confirmar una inesperada noticia: se separó de Wanda Nara.

"Gente paso a comentarles que mi relación de pareja con Wanda Nara terminó", indicó el cantante de cumbia 420 desde sus historias de Instagram.

Elian Valenzuela se mostró relajado y sonriente en la imagen acompañado de un oso gigante donde comunicó su separación de la mediática.

La pareja durante los últimos meses pasó por algunas crisis y reconciliaciones. Lo cierto es que ahora el artista musical decidió confirmar el fin de la relación.

Hace unas semanas el cantante festejó su cumpleaños número 25 y Wanda Nara estuvo presente junto a su familia e incluso organizó de manera activa el festejo sorpresa familiar.

El anuncio de L-Gante parece ser terminante y habrá que esperar si existe la posibilidad de una nueva reconciliación o si esta vez es la ruptura definitiva luego de lo que fue el posteo en el mes de enero donde anunciaron su primera separación.

El cantante fue sostén importante de Wanda tras su escandalosa separación de Mauro Icardi. Sin embargo, hoy toman otra vez caminos distintos.