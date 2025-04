El significativo mensaje de Lizy Tagliani a su hijo en medio del escándalo con Viviana Canosa: "Mamá tiene..."

"Esta foto será un recuerdo de que mamá tiene fuerza siempre", escribió Lizy Tagliani.

Cabe destacar que la artista está por recibir la adopción plena de su hijo y, pese a que se dijo que el proceso se podía ver afectado por las graves acusaciones de Canosa en su contra, ella aseguró que no es así.

Lizy Tagliani

"No tengo nada que ocultar": el fuerte descargo de Lizy Tagliani en LAM en medio de las acusaciones de Canosa

En medio del revuelo por la denuncia que hizo Viviana Canosa sobre una supuesta red de trata, Lizy Tagliani se comunicó este jueves con LAM (América TV) e hizo un fuerte descargo.

“Estoy muy triste y muy angustiada, pero muy segura con lo que quiero a decir. Jamás en mi vida estuve con una persona menor de edad”, afirmó la conductora de La Peña de Morfi (Telefe).

“No tengo nada que ocultar. Hace 40 años que tengo el mismo teléfono. Todo lo que se está diciendo es tremendo, no puedo permitir que esto siga sucediendo. Nunca nadie me llamó para preguntar si es verdad o mentira”, remarcó.

Más adelante, sostuvo: “Es muy fácil decir cualquier barbaridad, no tengo nada que ver con lo que se me acusa, voy a ir hasta las últimas consecuencias. Yo nunca estuve con un menor de edad, jamás en mi vida he robado una cartera, jamás en mi vida“.