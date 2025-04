"Gritos con Adrián Suar": Marcelo Polino reveló la verdad de lo sucedido en El Trece con Viviana Canosa

"Y el último tramo de la carrera (de adopción) es el más sensible. La noté muy triste pero muy fuerte, segura, y sabe que no tiene absolutamente nada que ver en la denuncia que se la involucra", observó Marcelo Polino.

"Expectante con el tema de la adopción, tema que lo han guardado mucho tiempo. Es muy delicado el proceso de adopción y esto mancha y mal. Lizy está confiada", aseguró el periodista.

Embed

En cuanto a los dichos de Viviana Canosa, Polino remarcó: "No sé cuáles son las pruebas que tiene Viviana. La denuncia que circula es todo en potencial, no hay una acusación directa a nadie".

En esa línea, el periodista aseguró: "No tuve la oportunidad de hablar con ella. La hermana estuvo en mi programa de radio y me contó que está muy estresada Viviana y se había quedado sin voz".

Y reveló detalles de la charla entre Adrián Suar y Canosa tras estallar el escándalo: "Cuando tiras esto para afuera la vuelta puede ser tremenda. De hecho yo sé que las conversaciones entre Suar y ella fueron en tono más que elevado, dos arianos, no fue fácil".

"En el canal están enojados. Ella (Canosa) se lo prometió a Suar que no iba a hablar más en la tele ni acusar a colegas y se comprometió ir a Comorodro Py a ratificar (la denuncia) el lunes", cerró el periodista.

marcelo polino secretos verdaderos.jpg

Mirtha Legrand dio su veredicto en el escándalo entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa: "Bastante agresiva"

Mirtha Legrand se metió de lleno en el escándalo entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa y el sábado en La Noche de Mirtha dio su opinión del tema, bancando fuerte a una de las protagonistas.

"El tema de la Canosa, me interesa la opinión de ustedes. Seríamos hipócritas si no hablamos del tema, toquémoslo", planteó la conductora a sus invitados.

Diego Sehinkman observó que "el tema es sensible" y pidió "esperar la solidez de la denuncia", a lo que Mirtha Legrand recordó: “Yo fui madrina del casamiento de Lizy, estuvo lindísimo".

Y remarcó: “Yo estoy muy intrigada, no sé bien quién tiene razón, si hizo bien en hacer estos comentarios la Canosa. No es habitual en televisión esto, que todos los canales, diarios, revistas, todo el mundo habla del tema, porque fue bastante agresiva".

En esa línea, Chiquita bancó a Tagliani: “Yo estoy muy intrigada, no sé bien quién tiene razón, si hizo bien en hacer estos comentarios la Canosa. No es habitual en televisión esto, que todos los canales, diarios, revistas, todo el mundo habla del tema, porque fue bastante agresiva. Pero bueno, yo me inclino un poco por Lizy”.

Pablo Echarri, por su parte, fue duro con la periodista: "Para mí lo que hizo Canosa es un acto de crueldad de lo que nos tiene bastante acostumbrados, es su modus operandi, una forma de hacer periodismo...”.

Y Mirtha Legrand cerró sobre la postura que tomó El Trece en este escándalo: "A mí lo que me intriga es que el canal siga con el tema. Este canal es un canal serio y siempre toma en cuenta ciertos temas… Nunca nos prohíben ningún tema, pero bueno, es un un canal importante y un diario importantísimo detrás también”.