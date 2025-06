Una famosa periodista confirmó que se separó tras 6 años de relación y superar varias crisis

“Se intentó. El año pasado sufrí mucho. Me separé en junio del año pasado, tratamos de recomponer y no pudimos. Así que tomé la decisión hace algunos días de terminar la relación”, agregó.

Y cerró: "Ningún tercero en discordia. Esto tiene que ver con un desgaste de la pareja. Lo di todo, la peleé hasta último momento y no se podía seguir. No estaba enamorada”.

Pilar Smith dio detalles de su separación y habló de los rumores de romance con Martín Bossi

La periodista Pilar Smith habló este martes en LAM (América TV) de su reciente separación de Rafael Ruiz Huidobro, director de partido en La Liga Profesional de Futbol de AFA.

"Estoy triste. Son cosas que pasan en las parejas de tantos años. Íbamos a cumplir cinco años, pero bueno... vamos a ver qué pasa. La verdad es que es una decisión que tomamos, pero ya hablaremos y veremos más adelante qué pasa", comenzó diciendo la periodista de espectáculos.

Inmediatamente, el cronista Alejandro Castelo le consultó: "¿Qué es lo que más te apena, más allá de la ruptura?". "Lo extraño mucho y lo quiero", le respondió angustiada.

"Son cosas que pasan, por momentos tenés que frenar, te tenés que separar y después veremos. Por ahora, no estaría funcionando", agregó más adelante. "¿Y él cómo está?", le preguntó Castelo. "No sé, no hablé todavía. Vamos a hablar, en estos días nos juntamos. Está triste", contó.

"Lloré mucho. No nos estamos escribiendo. Él está con muchas cosas de su trabajo, yo con las mías. Estamos cada uno enfocado en sus cosas, que tenemos muchas. Así que no, va pasando el día y no nos escribimos", continuó.

El viernes pasado Ángel de Brito confirmó la noticia y, en medio del aire, el conductor contó una información que le llegó a través de Leo Arias, colega de Smith, quien decía que la comunicadora tenía "nuevo chongo y que fue a ver Bossi, su ex, hace unos días”. A raíz de este rumor, Pilar aseguró: "Es un disparate. Igual, yo sé las reglas del juego. Las conozco. Se dicen disparates. No hay ningún tercero en discordia, no hay nadie".

"Bossi es amigo mío de hace mil años, vi todos sus shows. Era el Día del Amigo, el día que lo fui a ver con mis amigas. No tiene nada que ver en esta historia", aseguró la periodista.