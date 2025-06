Furia descontrolada en Gran Hermano: Selva estalló con todo contra Devi y se desató una batalla campal

Devi intentó tener una charla con ella, pero Selva estaba descontrolada. "No me interesa hablar con vos! Soy auténtica y no ando siendo falsa", reiteró y prefirió encerrarse en la habitación.

Embed

Juan Pablo abrió su corazón en Gran Hermano y confesó por qué su sueño es ser como Marcos Ginocchio

Cuando ni él daba dos centavos por su permanencia en Gran Hermano 2024 (Telefe) ni bien ingresó a la casa en diciembre pasado, Juan Pablo De Vigili es uno de los 6 participantes que quedan en juego y lucha por llegar a la final.

Así, hace algunas horas pudo verse una conversación del correntino con Ulises Apóstolo, analizando la placa de nominados, donde abrió su corazón y confesó por qué quiere ser como Marcos Ginocchio, ganador de la edición 2022/2023.

"Hay tres escenarios diferentes, el que diga 'Devi ya está, hizo su juego, hasta acá nomás', o no sea foco, o que la gente siga con el tema foco y vote por ejemplo a Selva. Siga por esa misma lógica que vino y capaz que van por ahí, no creo que cambie mucho, porque todavía falta la semi y la final", comenzó planteando.

Embed

Y agregó: "En el tercer panorama puede ser el versus más esperado de toda la edición, vos y Tato. Todos tenemos cagazo a esta altura". Pero lo que más llamó la atención fue el momento en que reveló por qué quiere parecerse nada menos que a Marcos Ginocchio.

"La verdad que no, ¿sabés con qué sueño? Cuando nos mostraron el video de la edición de Marcos, me generó un deseo ardiente de que yo quiero estar ahí. Ojalá me toque vivir eso así, imaginate, lleno de gente... Ay Dios por favor, vida, universo", dijo a corazón abierto.

Fue allí que intervino Selva admitiendo: "Es que, si no queremos eso... todos queremos vivir esa emoción, por algo estamos acá". En tanto, luego mientras limpiaba la cocina, Devi le hizo un contundente pedido a sus seguidores: "Gente, ustedes sabrán cómo cuidarme. Si alguien se manejó mal a espaldas me encantaría que contra ataquemos, que hagamos justicia, que nos banquemos a full".