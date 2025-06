Dady Brieva quedó mudo cuando le preguntaron si se sentía cancelado por su postura política: "¿Vos qué pensás?"

Y reflexionó: "Yo creo que uno hace lo que tiene que hacer. Te va a pasar en este oficio. Tenés que decidir. Siempre la intuición y las tripas en mí dieron buen resultado".

Acto seguido, la panelista Ángeles Balbiani le preguntó: "¿Y en la calle cómo fue la reacción de la gente? ¿Te siguen vinculando con los Midachi o de repente te tiran algún comentario porque tomaste una postura política?".

"La calle es la calle, hay de todo, no le doy mucha importancia, cuando me faltan el respeto, reacciono", afirmó el comediante.

Yanina Latorre apuntó contra Dady Brieva por su millonaria deuda de expensas: "Es un tipo jodido"

Después de que Yanina Latorre revelara en LAM (América TV) que Dady Brieva tiene una deuda millonaria de expensas y que debe 9.800.000 pesos, en su programa radial de El Observador la panelista volvió a arremeter contra el actor.

“Es jodido, no es un tipo fácil. Aparte tiene quilombos, parece que se roba las toallas del spa, se subió varias veces al ascensor mojado, porque en su edificio tienen pileta de invierno y de verano”, disparó Latorre en diálogo con Marina Calabró.

"No es muy Nac&Pop el edificio", observó Marina. "No, al contrario, viven todos famosos multimillonarios", le respondió.

Y detalló: “Ahora me amenaza con juicio de (Gregorio) Dalbon (el mismo abogado de Cristina Kirchner), toda la misma calaña". "¿Y por qué te haría juicio?", le preguntó Calabró.

"Tengo el documento de la deuda, pero no sé, también dice que la mujer me hizo un juicio y no me hizo ningún juicio, nunca recibí una carta documento, les mando un beso grande, paguen las deudas", cerró la rubia filosa.