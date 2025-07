El impactante detalle higiénico que llamó la atención en Wanda Nara y L-Gante al ser captados en un aeropuerto

“Ese pelo pide a gritos un shampoo”, “La mugre que tiene”, “Una ducha no le vendría nada mal”, “La verdadera pelo duro”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios al ver la imagen de Wanda y L-Gante en el aeropuerto.

Más allá de este particular detalle, lo concreto es que todo indica que Wanda Nara y L-Gante volvieron a encontrarse y habrá que ver si se dan una nueva oportunidad como pareja o quedó solo en la buena onda que mantienen pese a la reciente separación que fue anunciada por el cantante de cumbia 420 de manera sorpresiva el domingo de Pascuas (20 de abril) a través de un concreto mensaje vía historias de Instagram: "Gente paso a comentarles que mi relación de pareja con Wanda Nara terminó", indicó en aquella oportunidad.

Antes hubo rumores de reconciliación y fueron vistos juntos nuevamente en algunas ocasiones, hasta este sorpresivo viaje de la empresaria a Europa justo al mismo destino donde se encontraba Elian Valenzuela. La relación entre los dos ha sido intensa y mediática, con momentos de varias idas y vueltas.

wanda nara foto aeropuerto con l-gante y polenica higienica

La defensa de Wanda Nara tras ser señalada culpable detrás de la filtración del video íntimo de Mauro Icardi

Ángel de Brito reveló en el programa LAM (América Tv) que Wanda Nara habló con Laura Ubfal luego de que la modelo uruguaya Natasha Rey filtró un escandaloso video íntimo de Mauro Icardi al desnudo y Graciela Alfano la señaló en un programa de televisión como la responsable de estar detrás de esa difusión.

"Laura Ubfal habló con Wanda. ¿Qué dice Wanda? 'Estoy muy tranquila porque yo no filtré nada y él no me mandó ese video nunca'", comentó el conductor sobre la palabra obtenida por la periodista con la aclaración de la empresaria.

'Yo también le voy a hacer juicio al que diga lo contrario porque es grave', advirtió la mediática, sobre la acción judicial que implementaría Wanda contra Alfano por dar a entender que ella estuvo detrás del video que difundió Natasha Rey de Mauro Icardi.

Y agregó sobre lo expuesto por Wanda: 'Yo ya viví algo así, como lo del video que filtraron de Mauro, y no se lo deseo a nadie'". A lo que el conductor recordó al respecto: "Wanda se hizo muy popular cuando recién empezaba porque un exnovio le filtró un video practicando sexo oral. Estaba en Patinando".