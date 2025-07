El hijo de Locomotora Oliveras rompió el silencio e hizo un pedido especial: "El panorama es..."

"Pedimos que no se concrete porque eso puede entorpecer el tránsito y el protocolo del hospital", dijo. En este sentido, pidió cadenas de oración: "la buena energía a distancia está llegando" y reiteró "de forma presencial esta convocatoria no es conveniente frente al Hospital y no es lo que deseamos".

Por último, agradeció de forma muy sentida el trabajo de los médicos del Cullen, "estoy muy agradecidos con todos, que han tenido muy buena atención desde la entrada hasta la salida".

Hijo Locomotora Oliveras

Qué dice el último parte médico de Locomotora Oliveras

"La paciente Alejandra Oliveras, de 47 años cursa el undécimo día de internación en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Dr. José María Cullen tras haber ingresado el 14 de julio por un Accidente Cerebrovascular isquémico", comienzo informando el más reciente parte médico.

Al tiempo que confirma: "En el día de ayer se realizó una Traqueotomía percutánea sin complicaciones, lo cual permite descender la dosis de sedoanalgesia, y con ello optimizar la evaluación neurológica".

Y por último, el informe firmado por el doctor Bruno Moroni -director del hospital Cullen- concluye señalando que la exboxeadora "permanece estable hemodinámicamente, en asistencia respiratoria mecánica, y presenta algunos signos de respuesta motora a la orden en el hemicuerpo derecho. Su pronóstico continúa siendo reservado".