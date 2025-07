Wanda Nara explotó contra Angie Balbiani por la feroz denuncia de Mauro Icardi

Para cerrar el tema, Angie dejó en claro su postura: “De hecho me ocupo de mi vida hablando con las fuentes y viniendo a trabajar. Yo no tengo ningún problema con Wanda. A mí, como periodista, me pasaba que se hablaba mucho del lado de Wanda de las cosas, y me interesaba saber qué pasaba del otro lado porque me parece justo también”.

La tensión entre las partes quedó expuesta, y el cruce promete seguir dando que hablar en los próximos días.

La tremenda acción judicial de Wanda Nara contra Graciela Alfano por el video íntimo de Mauro Icardi que se hizo viral

Esta semana, un video íntimo de Mauro Icardi se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo. La grabación, que según trascendió fue enviada por el propio futbolista a una supuesta amante, la modelo uruguaya Natasha Rey, se convirtió en el centro de una polémica que no parece tener fin.

Sin embargo, existen versiones que ponen en duda el origen real del video. Según esas versiones, el material en cuestión estaba en poder de Wanda Nara, ex esposa de Icardi, quien supuestamente se lo habría enviado a Natasha Rey como parte de una estrategia para perjudicar al padre de sus hijas. Esta teoría sugiere que la filtración no fue un accidente, sino un plan intencionado para dañar la imagen del jugador.

La polémica tomó aún más fuerza cuando, en el programa Bondi Live, el periodista Pepe Ochoa reveló que la ex vedette Graciela Alfano se sumó al debate y apuntó directamente contra Wanda Nara. Alfano afirmó que la mediática estaría detrás de la filtración del video, lo que disparó una nueva controversia en los medios.

“Lo que está confirmando Alfano es que ese video es verdad. Por ende, lo que Natasha postea es real, según Alfano, pero ese video se lo habría enviado Wanda”, comentó Pepe Ochoa en su intervención.

Frente a estas acusaciones, se supo que Wanda Nara estaría evaluando iniciar una demanda legal contra Graciela Alfano por haberla involucrado en la filtración del material íntimo de Icardi, lo que podría derivar en una batalla judicial que seguirá acaparando la atención pública.

Por ahora, la situación continúa abierta y con muchas versiones cruzadas, mientras los protagonistas mantienen silencio o respuestas parciales sobre este escándalo que sacudió al ambiente mediático y deportivo.