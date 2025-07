La amante de Roberto García Moritán reveló un dato escabroso que molestará mucho a Pampita

Embed

Claro que cuando Ángel de Brito indagó si hablaba de la casa de Barrio Parque, Salto aclaró: “No sé porque no podía ver… iba con capucha. Él se perseguía que si alguien me veía, y me decía ‘escondete’". Al tiempo que admitió: "Y cuando llegamos le digo: ¿Qué es esto? Estaba todo… de la familia. Las fotos. Para mí fue mucho”.

Asimismo, en otro pasaje de la entrevista, Araceli Salto confió cómo que comenzó el vínculo tras contactarse a través de Instagram. “Nos empezamos a ver. Empezó como un juego que terminó siendo morbo. No te das cuenta cuando estás en una relación que vos no sabes qué es, porque al no hablarte con esa persona nunca, y que te mande una dirección y un horario, ya era…”.

“Nunca me mandó audios. No teníamos charla por teléfono. Él era demasiado cuidadoso con eso. Siempre me las cosas me las decía cuando nos veíamos", agregó sobre la dinámica entre ellos así como también aseguró que Moritán no hablaba bien de su entonces esposa. "Se llevaban bastante mal, ella tenía un carácter muy difícil, según por lo que sé. No puedo repetir lo que me decía, esas cosas son muy privadas”, concluyó tajante.

Cómo reaccionó Roberto García Moritán cuando se enteró que Pampita se separó de Martín Pepa

Este lunes, Roberto García Moritán brindaba una entrevista en vivo en Lape Club Social (América TV) cuando, sorpresivamente, recibió al aire una noticia que lo dejó desconcertado: la separación de Pampita y Martín Pepa.

Minutos antes, en Mujeres Argentinas (El Trece), el periodista Gustavo Mendez había confirmado que el breve romance entre la modelo y el polista había llegado a su fin. La versión comenzó a replicarse rápidamente en los medios, y fue Paula Varela quien decidió contárselo en vivo al exmarido de Carolina Ardohain, generando un momento inesperado.

“Mi vínculo con Pampita está muy bien. Es una gran madre. Estamos bien”, expresó Moritán, en un tono calmo. Sin embargo, Varela lo sorprendió con una frase directa: “Aparte, se acaba de separar. ¿No sé si te chusmeó eso, o te estoy dando la noticia?”. “¿No sabía… Es verdad?”, preguntó, visiblemente desconcertado.

“Es verdad. ¡Te sorprendió!”, confirmó entonces la panelista. Al tiempo que, sin perder la compostura, García Moritán respondió: “Sí, me sorprendió. No hablamos de esas cosas”.

En tanto, ante la insistencia de Varela, que notó una leve sonrisa en su rostro y le señaló con picardía: “Tenés una medio sonrisa…”, el empresario fue tajante: “No hagan interpretaciones”.