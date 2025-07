Tras el video hot de Mauro Icardi, filtran una foto íntima de Wanda Nara con Keita Baldé

Por aquel entonces, la mayor de las Nara se habría vinculado con el jugador senegalés Keita Baldé y varios encuentros habrían sido en su propia casa, según puede verse en su momento en las capturas de imágenes de las cámaras de seguridad de la propiedad, que controlaba Icardi desde su teléfono celular, y que ahora volvieron a resurgir.

Vale recordar que por aquel entonces cuando estalló la información de la infidelidad de Wanda con el que supo ser compañero de equipo de Mauro Icardi, primero la mediática intentó negarlo al tiempo que luego admitió un fugaz vínculo con el moreno asegurando que en ese momento estaba en crisis con su marido y momentáneamente estaban separados.

Wanda Nara rompió el silencio tras las acusaciones por la filtración del video íntimo de Mauro Icardi

Este jueves en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que Wanda Nara mantuvo una conversación privada con Laura Ubfal, luego de que Graciela Alfano la señalara como responsable de la filtración del video íntimo de Mauro Icardi que hizo Natasha Rey, asegurando haber mantenido un romance con el futbolista mientras ya estaba de novio con Eugenia China Suárez.

Concretamente, De Brito leyó al aire el mensaje que Wanda le envió a la periodista: "Estoy muy tranquila porque yo no filtré nada y él no me mandó ese video nunca", sostuvo la empresaria, desligándose por completo del escándalo, mientras vacaciona en Mallorca junto a su amigovio, el artista urbano Elián "L-Gante" Valenzuela.

Además, anticipó acciones legales contra quienes la vinculen con la difusión del material: "Yo también le voy a hacer juicio al que diga lo contrario porque es grave", afirmó, apuntando directamente a la exvedette, quien aseguró que la propia China Suárez le habría contado que Wanda fue la responsable.

El conductor de LAM también reflexionó sobre la exposición mediática que acompaña a la empresaria desde hace años: "A Wanda le pasaron tantas cosas en la vida que nos vamos olvidando", comentó antes de compartir otro fragmento del mensaje: "Yo ya viví algo así, como lo del video que filtraron de Mauro, y no se lo deseo a nadie", recordó Wanda, haciendo alusión a su propio pasado.

Finalmente, De Brito trajo a colación uno de los momentos más mediáticos en los inicios de la carrera de Nara, cuando un video íntimo suyo fue viralizado por un exnovio durante su participación en Patinando por un sueño.