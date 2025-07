El ataque de furia de Nancy Pazos con el cronista de LAM: "La cámara abierta es para..."

nancy pazos.jpg

"¿Cómo estás, Nan?", preguntó el cronista. "Como el ort*. Si querés una nota conmigo, me llamas por teléfono. La cámara abierta es para corruptos y a mi no me paga el sueldo el Estado. Aprendé a ser periodista", respondió con total enojo por el momento que estaba viviendo.