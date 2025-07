Quién cuida a las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi durante su estadía en Europa

Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi con Nat Córdoba

Andrés Nara, abuelo de las niñas, suele acompañarlas cuando los familiares directos están ocupados con compromisos que les impiden mantener un contacto cercano. Esta situación habría desatado la furia de Mauro, quien presentó una denuncia ante el Ministerio Público Tutelar contra su ex pareja, precisamente por irregularidades vinculadas al cuidado de sus hijas.

Según se detalla en el escrito presentado en DDM (América TV), las niñas estarían al cuidado de él, pero sin respetar el régimen de comunicación que le permite al futbolista mantener contacto con ellas a través de videollamadas. El conflicto, lejos de resolverse, sigue escalando.

Por qué denunció Mauro Icardi a Wanda Nara ante el Ministerio Público Tutelar

Mauro Icardi volvió a recurrir a la Justicia en medio de un nuevo capítulo en su conflictiva relación con Wanda Nara. Esta vez, el futbolista presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público Tutelar por temas vinculados a sus hijas, Francesca e Isabella.

Según trascendió, Icardi acusa a su ex pareja de obstrucción, incumplimiento y desobediencia en el régimen de comunicación con las niñas. La denuncia llega en medio del escándalo mediático desatado por las declaraciones de Natacha Rey, y suma un nuevo episodio a la larga lista de desacuerdos que la ex pareja arrastra desde hace tiempo.

Guido Zaffora reveló en DDM (América TV) que el futbolista del Galatasaray tomó la decisión de avanzar con una nueva medida judicial contra la conductora, en medio de las negociaciones aún abiertas por el régimen de visitas de sus hijas.

"Nueva denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara, participa el juez Hagopian. Icardi acusa a Wanda de obstrucción, incumplimiento y desobediencia", introdujo el periodista antes de mostrar el documento oficial del organismo judicial.

En relación a la presentación, Zaffora detalló: “Mauro le pide con sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro, al juez Hagopian que habilite la feria judicial porque denuncia incumplimientos maternos para el contacto para con él en riesgo de las niñas y pide informe de Mattera".

Luego, el panelista aportó más contexto sobre la situación actual: “Las nenas están con Andrés Nara y ese acuerdo de videollamadas parece que es un desastre porque Wanda le avisó al juez que se iba por un viaje de trabajo a España cinco días y que las nenas se quedaban a cargo del abuelo".

Zaffora amplió los detalles del conflicto y explicó que las dificultades en la comunicación entre el delantero y sus hijas habrían sido el factor clave que motivó la denuncia judicial. “El tema es que hay problemas con las comunicaciones porque decía que no tenía batería el iPhone, que no había grupo, que llamaban y no estaban y cuestiones cuasi infantiles”, relató el periodista.

“Icardi habló poco con sus hijas, pero después hubo un tema con el teléfono y él no se podía comunicar, y a partir de ahí elevan esta denuncia”, remarcando que ese habría sido el punto de quiebre para que el futbolista decidiera acudir a la Justicia.