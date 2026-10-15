El insólito error con Abel Pintos en los Martín Fierro de la Música que nadie notó y salió a la luz

Nico Peralta también se sumó a la anécdota y contó que el error con las estatuillas no habría sido un hecho aislado durante la ceremonia. El periodista y miembro de APTRA, recordó que, cuando le tocó entregar el premio a Mejor Banda de Cuarteto, protagonizó una situación muy similar con Eugenia Quevedo y DesaKTa2, en una terna que tuvo un empate.

Según relató, todo transcurría con normalidad hasta que advirtió un detalle inesperado justo en el momento de entregar el galardón: la estatuilla que tenía en sus manos correspondía a otra categoría. Así, lo que debía ser una entrega protocolar terminó convirtiéndose en otra de las perlitas de la noche.

La emoción de Abel Pintos por haber ganado el Martín Fierro de Oro

Abel Pintos vivió una noche inolvidable al consagrarse con el Martín Fierro de Oro en la primera edición de los Martín Fierro de la Música. Tras recibir el máximo reconocimiento de la ceremonia, el cantante compartió su emoción en Instagram con un mensaje de agradecimiento dedicado a quienes lo acompañan en su camino artístico.

“¿Cómo que Martín Fierro de Oro? Todavía no lo creo ”, escribió el artista, todavía sorprendido por el reconocimiento que coronó una noche histórica para la música argentina.

En su publicación, también destacó la importancia de esta primera entrega de premios y agradeció a APTRA por impulsar un espacio dedicado a reconocer y darle mayor visibilidad a la música nacional: “Gracias @aptraorg por estos premios, pero, por sobre todo, por abrir este nuevo espacio de valoración y visibilidad de la música argentina. Gracias a todos mis colegas por el amor y el respeto entre todos, disfrutando una noche inolvidable e histórica”.

Además, el músico tuvo palabras de reconocimiento para su equipo de trabajo y agradeció a Plan Divino Group y Sony Music Argentina por acompañarlo en su carrera. “Gracias @plandivinogroup y @sonymusicargentina por cuidar mi trabajo día a día”.

Por último, Abel dedicó un agradecimiento especial a su público, tanto a quienes lo siguen desde hace años como a quienes se sumaron recientemente a su recorrido musical. También recordó a sus seres queridos y cerró su mensaje con una mención especial a su fe: “Gracias al público, a los de siempre y los nuevos, que le dan sentido a todo en nuestras vidas y caminos de canciones. Gracias a mi familia, amigos y compañeros de ruta. Gracias, Dios”.

De esta manera, el cantante celebró uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria y compartió con sus seguidores la emoción de recibir un premio que, según sus propias palabras, todavía le cuesta creer.