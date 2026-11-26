Y sobre el perfil empresarial de la modelo observó: "Ella es ambiciosa por eso cuando se tuvo que retirar de los negocios que estaba haciendo, no se quiso quedar quieta a pesar de que tiene mucho dinero".

La panelista también reveló cuál es la cuenta en Instagram donde Cirio se encuentra activa después de cerrar su perfil público y cuál es la famosa que sigue su contenido.

"Ella tiene un Instagram personal que son solo para sus amigos pero el de figura pública le dio de baja", adelantaba Pampito sobre la actualidad de la modelo.

Fernanda Iglesias se metió de lleno con ese dato: "Jésica, ya sé cuál es la cuenta desde la cual nos espias. Yo tengo gente que no la quiere y que le encanta contar cosas de ella y no quiere que sea descubierta".

"La sigue Rocío Guirao Díaz esa cuenta. ¿Por qué ella seguiría esa cuenta?", planteó con sorpresa. En esa línea, Angie Balbiani sumó sobre ese perfil virtual: "¿Por qué se llama Wandy la cuenta? Porque el segundo nombre de Jésica es Wanda".

Jésica Cirio fue mamá de Kimi, su segundo hijo

El domingo 11 de octubre Jésica Cirio fue mamá de Kimi, su primer hijo junto a su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino. El nacimiento tuvo lugar mediante una cesárea en el Sanatorio Otamendi y el pequeño pesó 2,950 kilos.

De esta manera, la pareja comienza una nueva etapa familiar después de haber anunciado el embarazo en abril de este año. La información se conoció a través de Ángel de Brito, quien utilizó su cuenta en X para compartir los primeros detalles de la llegada del bebé.

“Jésica Cirio fue mamá esta mañana. Por cesárea. El bebé pesó 3 kilos”, escribió el conductor de LAM al comunicar la noticia. La modelo ya era madre de Chloe, de 9 años, fruto de su relación con Martín Insaurralde.