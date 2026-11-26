“No es fácil habitar la libertad, para nada. Rodrigo es una persona que me ha empujado... que me ha salvado la vida en muchos momentos”, confesó la cantante.

Sus palabras adquieren especial relevancia en medio de las versiones sobre un conflicto con sus padres, aunque la artista no hizo referencia directa a esa situación durante la entrevista.

Tini Stoessel reveló su profundo deseo de convertirse en madre

En otro tramo de la charla, la intérprete habló de sus proyectos personales y sorprendió al revelar uno de sus mayores anhelos, más allá de su exitosa carrera musical.

“Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”, manifestó.

Cabe recordar que, en anteriores entrevistas, Tini había hablado abiertamente de los problemas de salud mental que atravesó y de la importancia de contar con el acompañamiento de sus seres queridos.

“Tuve un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”, había reconocido en una entrevista con el diario El País.

En aquel difícil período, la cantante encontró contención en la terapia, sus amigas y Rodrigo De Paul, quien la acompañó en distintos momentos de su recuperación.

Ahora, a semanas de dar el sí, la pareja atraviesa una nueva etapa de su historia de amor y se permite soñar con la posibilidad de formar una familia.