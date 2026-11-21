El público acompañó cada estrofa y protagonizó una postal impactante, con la avenida Corrientes transformada en una verdadera fiesta popular.

El emotivo encuentro de Abel Pintos con la viuda de Sandro

Pero la noche también tuvo un momento muy especial que conectó la historia de Abel Pintos con la de uno de los máximos ídolos de la música argentina: Sandro.

Horas antes del último concierto, el cantante recibió en su camarín la visita de Olga Garaventa, viuda del Gitano.

Ambos compartieron un emotivo encuentro y tuvieron la oportunidad de abrir por unos instantes las puertas del histórico camarín que Sandro utilizaba durante sus presentaciones en el Gran Rex.

La visita estuvo atravesada por recuerdos y por dos coincidencias que llamaron especialmente la atención.

La primera tiene que ver con el momento elegido por ambos artistas para presentarse en el teatro: Sandro debutó en el Gran Rex al cumplir 30 años de trayectoria, exactamente la misma cantidad de años de carrera que Abel Pintos celebró con su primera temporada en esa sala.

La segunda coincidencia está relacionada con una fecha muy especial.

El debut de Abel en el Gran Rex se produjo el 13 de noviembre, el mismo día en que, 63 años atrás, Sandro había lanzado su primer disco.

Una fecha que las históricas admiradoras del Gitano, conocidas popularmente como "las nenas", recuerdan con especial emoción.

Abel Pintos cerró cinco noches históricas en el Gran Rex

Con cinco funciones agotadas, conciertos de más de dos horas y una despedida multitudinaria en plena avenida Corrientes, Abel Pintos sumó un nuevo hito a su carrera.

El cierre de su primera temporada en el Gran Rex no solo estuvo marcado por la música y la cercanía con sus seguidores, sino también por ese inesperado vínculo con el legado de Sandro.

Dos artistas de distintas generaciones, unidos por sus 30 años de trayectoria, una fecha significativa y uno de los escenarios más emblemáticos de la Argentina.

Una noche que comenzó dentro del teatro y terminó en la calle, con miles de personas cantando junto a Abel Pintos en una despedida difícil de olvidar.