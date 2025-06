Mirtha Legrand fue tajante al hablar de Ricardo Darín tras sus dichos sobre el precio de las empanadas

“Pobre Darín, lo han hecho de goma, pobrecito. ¿Pero qué tuvo de malo? ¿Vos sabés que yo no lo escuché? Porque yo le pregunté ‘¿cómo ves el país?’ Y él empezó a hablar y bajó un poco la voz y bajó la cabeza", dijo la diva.

Además que “y no lo oí cuando dijo lo de los 42. Lo de los 48. Le mandamos un aplauso desde acá, que es un número uno. Es famoso en el mundo. Hoy por hoy es el más famoso actor argentino. Y lo queremos mucho. Yo lo conozco desde chiquito, conocí a su padre. Darín es todo lo que está bien”.

Ricardo Darín cruzó con todo a un seguidor que lo cuestionó por su postura política: "Tenés poca..."

Tras su visita al programa de Mirtha Legrand, donde Ricardo Darín cuestionó el plan económico del Gobierno de Javier Milei para sacar los dólares debajo del colchón, el actor se cruzó fuerte con un seguidor en X.

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos! No entiendo muy bien, hay algo que no me termina de cerrar”, lanzó el artista en La noche de Mirtha, El Trece, criticando la actualidad económica del país cuando la conductora le preguntó cómo veía a la Argentina.

En este contexto, un usuario en la red social X cuestionó los dichos de Ricardo Darín y el actor lo cruzó con todo.

“Nunca te leí y escuché tan picante en el gobierno kirchnerista. Ahora vemos descubrir todos los males, raro...”, expuso @Vmb_Toos. Darín no se quedó callado y le respondió: “Tenés mala memoria, pero no pasa nada. No sos la única persona”.

Luego, este usuario buscó un archivo donde el actor cuestionaba a Cristina Fernández por su patrimonio y reconoció su error al criticarlo de esa manera.

“Tenés razón, no soy mileista te aclaro, igual googleé y encontré esto. Quizás pedir disculpas sirva de ejemplo. Es lo que debemos hacer cuando se habla ligeramente. Abrazo”, reconoció con la captura de la nota en cuestión.