El respaldo contundente de la Asociación Argentina de Actores a Ricardo Darín tras el cruce con Luis Caputo

"La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos!", lanzó Darín. Mirtha, por su parte, agregó: "Los precios son terribles, son terribles".

Desde una entrevista en La Cornisa (LN+), Luis Caputo replicó sin filtro: "Las empanadas no valen eso, Ricardito. Se quiso hacer el nacional y popular". Luego añadió que las declaraciones del actor le generaron "vergüencita ajena" y remató: "Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes".

Frente a estos dichos, la Asociación Argentina de Actores difundió un texto en sus redes sociales: "En lo que se ha transformado en una costumbre, en un modo de gobernar, la falta de respeto, la agresión explícita, burda y socarrona, una vez más se ensaña con un miembro de nuestra comunidad, por el sólo hecho de expresarse libremente".

"La intención parece ser generar miedo, producir autocensura para someternos al silencio", advirtieron, y señalaron: "Además del repudio al ataque a nuestro compañero Ricardo Darín, queremos expresar que no debemos tomar esto como un hecho aislado, producto de la ira particular de un funcionario".

"El peligro que estos exabruptos conllevan es la falta misma de la libertad, y la amenaza de perder derechos elementales de la convivencia democrática, cuestión que no afecta solamente la situación individual que denunciamos, sino al conjunto de la ciudadanía", reflexionaron desde la Asociación.

"La solidaridad con nuestro compañero es nuestra propia defensa ante el abuso de poder", concluye el comunicado, firmado por el Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores.

Ricardo Darín enfrentó la polémica por el precio de las empanadas: "Odio y bronca"

Ricardo Darín habló después del revuelo que generaron sus dichos en la mesa de Mirtha Legrand al decir que una docena de empanadas valía 48 mil pesos y que incluso sus dichos motivaron una fuerte respuesta del Ministro de Economía, Luis Caputo.

"Cada uno interpreta lo que quiere con eso. Si miras bien se entiende claramente a lo que me refiero. Por supuesto que hay empanadas más caras, más baratas", indicó el actor en charla con Intrusos (América Tv). "Pero está claro de lo que estamos hablando, que los precios están elevados, la gente lo sabe", continuó.

Y remarcó sobre la dura respuesta que dio el Ministro de Economía a sus declaraciones: "Esto no tiene que ver con el Gobierno ni hablar bien ni mal del señor Caputo que que me trató de 'Ricardito', bastante despectivo para un funcionario público, tendría que ser un poquito más educado. No me parece que está bien que haga eso un funcionario público".

Sobre la agresividad desde las redes sociales, Ricardo Darín observó: "Hay tanta gente cargada y vuelca su odio y su bronca. Te acusan de cosas que no soy, pero bueno, eso corre por cuenta de cada uno".

"Si empezas a tener miedo de poder decís lo que pensas sin ofender a nadie como hizo este señor (Caputo) te empezas a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia", explicó el actor.

Y dejó en claro: "Respeto al Gobierno como he respetado a todos aún no estando de acuerdo. Si de arriba no te tratan bien es difícil sostenerlo abajo, nosotros estamos abajo".

"A lo mejor fue una tontería de mi parte poner un número porque es cierto no todas las empanadas valen eso y mucha gente en defensa puso que valen eso, así que lo agradezco", reconoció Darín al poner un precio a la docena de empanadas.