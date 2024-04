El maravilloso presente de Sofía Clérici en Europa, a seis meses de Yategate: las fotos

El viaje empezó en Marbella, en donde Sofía se fotografió desde su ostentoso hotel y comiendo langosta en un reconocido restaurante.

Para no perder las mañas, la modelo pasó por el local de Louis Vuitton y se compró una cartera negra con detalles dorados, un cinturón y tres pequeños baúles porta maquillaje de la marca.

De España, Sofía tomó un vuelo a Italia, en donde visitó Milán y posó frente a su Catedral, el Duomo de Milano, así como también la Galería Vittorio Emanuele II, en donde quedó completamente perdida en los locales de marcas como Gucci, Rolex, Chanel y Louis Vuitton.

De esa ciudad italiana no se fue sin probar los manjares típicos. En un lujoso restaurante, comió “ravioli di ternera con salsa al tartufo, torta di pere y tiramisú (el mejor que probé en mi vida)”. Además, se compró “aceites y crema de tartufo bianco”.

El viaje de la morocha no culminó sin antes tomarse algunas fotos de Casa Cipriano Napoli, un exclusivo restaurante solamente disponible para miembros. “Quedé enamorada de este lugar, no solo por la calidad de la comida,el excelente servicio, el lugar, el estilo y la decoración, sino porque es súper exclusivo”, detalló.

“Para poder entrar tenés que tener membresía o entrar con alguien que tenga Private Members Club y adentro está prohibido tomar fotos”, mencionó. Sin embargo, Clerici contó que se tomó una foto en el baño a escondidas y, también al “espectacular vino que quedé encantada”.

Fiel a su estilo, Sofía arribó al exclusivo restaurante arriba de una lujosa Ferrari, conducida por “sus amigos locales”.

Se conoció un inesperado dato sobre las carteras de lujo de Sofía Clérici secuestradas por el Yategate

Tras las explosión del Yategate, por su viaje con Martín Insaurralde por Marbella, la modelo Sofía Clérici quedó en el centro de la escena mediática e involucrada en una compleja causa.

En el marco de la investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, la Justicia realizó allanamientos en la propiedad de la morocha. Entre los objetos que se llevaron se encuentran varias carteras de lujo.

en Mañanísima (El Trece), Majo Martino advirtió que lo que no pueden determinar es si esas carteras son originales o falsificadas. "¿Eran trucha o eran verdaderas? Hay carteras que son truchas y son de primera calidad", comentó Carmen Barbieri.

"En el peritaje les está costando investigar porque dicen que las carteras no son verdaderas”, precisó la panelista. “El tema es así: esas carteras cuentan con un microchip que solamente los tiene la tecnología de la marca original Louis Vuitton, que acá no hay. Es una marca que está afuera. Entonces, el juez federal Ernesto Kreplak, que ordenó que se lleven las carteras y la plata, manda a Gendarmería Nacional para que las periten", acotó Estefi Berardi.

Pese a los intentos de Gendarmería no logran determinar si son productos originales o no. "Gendarmería no cuenta con ese aparato, con ese microchip. Entonces las personas encargadas de poder corroborar su autenticidad tienen dudas y no tienen manera de corroborarlo. Por lo cual dejaron esa prueba que son las carteras en suspenso porque no tienen manera de peritarlas”, concluyó la panelista.