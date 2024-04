Virginia y Darío envueltos en rumores de romance en Gran Hermano: ¿hay amor?

“Fue una relación que ni siquiera fue relación. De hecho, te digo algo, a Virginia la empecé a conocer acá”, fue su respuesta. Por otro lado, en una charla con otros participantes, Virginia confesó que no le importaba tener citas con hombres más bajos que ella y que su amor platónico era el actor Jack Nicholson.

“He salido con hombres más bajos que yo, posta que no pasa por lo físico. Para mí, la personalidad es muchísimo más importante. Antes que un flaco alto prefiero uno más petiso pero más morrudo”, expresó.

“Está describiendo a Darío”, bromearon los demás. Aludiendo a Nicholson, Darío comentó: “Es difícil conseguir a alguien de Hollywood como para decir ‘salgo y me pongo de novia’”.

“Yo sólo digo que ese tipo es increíble y lo bueno que está”, replicó Virginia. “A vos te movilizan hombres muy top, muy ahí arriba”, le contestó su compañero, ¿con celos?

Florencia se hartó de Nicolás y lo enfrentó ante todos en Gran Hermano: "¡De vos no quiero nada!"

El martes por la tarde, los participantes de Gran Hermano participaron de una contienda de rap improvisada. Los chicos tuvieron que jugársela en vivo y componer una canción con palabras al azar, que sacaban de un cubo.

Cuando fue su turno, Florencia Regidor aprovechó para disparar fuerte contra Nicolás Grosman, que se muestra interesado por ella, pero no define qué pasa entre ellos.

"Sos un cagón... En la fiesta me dijiste que querías que sea tu amiga. Después de la fiesta, te levantaste y me dijiste: '¿querés el desayuno?'. ¡No nene!, de vos no quiero nada... después me vas a ver por fotos y te va a dar una puñalada", le dijo la rubia al galán de la casa.

Esta semana se conoció que Nicolás le habría dicho a Florencia que ella le atrae sexualmente, aunque no le pasa lo mismo con su personalidad. El revuelo en las redes fue tan grande que pidieron la expulsión del joven.