Mariana Lestelle aclaró por qué Furia no recibirá tratamiento específico contra la leucemia

Es evidente que las opiniones son muy subjetivas y cada uno tiene derecho a la suya, pero la realidad es que el equipo médico que la atendió le aseguró que podía seguir con "su vida normal", siempre y cuando cumpliera puntualmente con los controles recomendados.

La doctora Mariana Lestelle (MP 81598), reconocida por compartir en los medios sus conocimientos en el campo de la salud, abordó este tema y proporcionó directrices que ayudan a entender un poco más la situación. Por un lado, divulgó información sobre la Leucemia linfocítica crónica (LLC) citando sus etapas.

En el caso de personas como Furia que están en el 1° estadio: “Tienen linfocitosis y ganglios linfáticos agrandados. No presentan hígado ni bazo agrandados; tampoco tienen anemia ni niveles bajos de plaquetas”.

Además, señaló que mientras algunas personas diagnosticadas con LLC necesitan tratamiento inmediato, hay otras que simplemente requieren chequeos regulares pero “sin tratamiento activo. Este es el tratamiento estándar para personas que tienen la enfermedad en una etapa temprana y sin síntomas”.

Así, la doctora proporcionó información específica sobre por qué es posible que una persona con leucemia no reciba tratamiento oncológico, siempre hablando en términos generales y sin hacer referencia directa a Furia.

Gran Hermano: Santiago del Moro compartió el parte médico de Furia tras confirmarse su diagnóstico

La participante más importante de esta edición de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, les reveló a sus compañeros cuál es su diagnóstico médico tras tener los resultados de los estudios.

La jugadora les explicó que tiene leucemia nivel 1. “Tengo algo que es una ver…, pero no tengo que andar de tratamiento. y por ende, como estoy en nivel uno y no es el nivel cuatro, puedo seguir acá adentro. Chicos, tengo leucemia”, expresó.

Inmediatamente, los participantes le consultaron por el diagnóstico y ella explicó: “No tengo que tratarlo porque está en nivel uno, tengo que sacarme sangre todos los meses para ver qué onda”.

“Puede ser que a los cuarenta años me pegue el nivel 3 y cag…. Me dijeron que haga vida sana, que no fume tanto, porque bueno, ya saben el cigarrillo lo que hace, no puedo entrenar lo que entrenaba antes, no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero sí entrenar”, detalló sobre lo que le dijeron los médicos.

Más adelante, el conductor Santiago del Moro le pidió permiso a Furia para leer el apto médico, delante de los jugadores, que permite que ella pueda continuar dentro del reality.

"Ella me dio el okey. Es parte de la constancia y del apto que le da la clínica para que Furia vuelva al juego. Yo, por ustedes, lo quería leer. Primero, obviamente, le pedí la autorización a ella", contó el presentador.

"Se le explica que por el momento no necesita seguir tratamiento específico, pero sí deberá continuar un seguimiento mensual. Puede hacer una vida normal", leyó el conductor.