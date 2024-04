Preocupación en Gran Hermano con Arturo tras su inesperado ataque a Darío: el video

Embed

Según puede verse en el video que no tardó en viralizarse en la red social X -ex Twitter-, cuando el participante tuvo la intención de acariciarlo, Arturo le tiró un tarascón. Afortunadamente Darío, rápido de reflejos, alcanzó a reaccionar por lo que el perro no logró su cometido.

Así la cosas, desde la red social no tardaron en multiplicarse las reacciones de los fanáticos del reality, poniendo en seria duda que sea una buena idea que el perro continúe en la casa, al haber entablado una relación amo dueño tan fuerte con Martín, y no permite que nada ni nadie se acerque a él o toque alguna de sus pertenencias.

Gran Hermano: el intento fallido de Coti por acercarse a Arturo que desató una ola de críticas

La semana pasada entró un nuevo participante a la casa que emocionó a muchos participantes. Se trata de Arturo, un perro de poco más de un año que estará en Gran Hermano como hogar de tránsito y luego podrá ser adoptado por uno de los jugadores o alguien de la audiencia.

La nueva mascota conmovió a toda la audiencia y a las pocas horas se vio en las redes sociales la polémica que se generó a raíz de un episodio que Coti Romero vivió con este nuevo integrante.

Mientras ella y Los Bros se encontraban el jardín, Coti intentó acercarse para acariciar el perro y el mismo reaccionó con gruñidos. “Está haciendo algo que me da miedo. ¡Mirá si me muerde!”, exclamó.

Rápidamente este clip se volvió viral y algunos comentarios en X fueron: "Arturo la tiene re clara , ya le sacó la ficha a Coti", "Los perros se dan cuenta de la vibra de cada uno", "Desconfío cuando a mi perro no le gusta alguien. Ellos perciben", "Huelen cuando son malas personas".