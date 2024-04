El feroz cruce entre Andrés Calamaro y Malena Pichot tras la marcha universitaria: "Demagogia legal y gratuita"

image.png

Bajo el alias de Ezra Pound, ideólogo fascista, ferviente seguidor de Benito Mussolini y un furibundo antisemita, el cantante resaltó: “En el confinamiento las universidades seguían abiertas como las escuelas y los comercios. Los aeropuertos siguieron con sus actividades normales y no nos vacunaron”, para luego aclarar que todo era sarcasmo.

Pocos minutos después, quien le respondió fue la actriz Malena Pichot, quien sin tapujos exclamó: “Cerrá el orto, Andrés”, lo que desencadenó un intercambio de mensajes entre ambos, por lo que él expresó: “Malena… Para ser humorista te tomás demasiado en serio. Seguí marchando para Palestina y por una demagogia legal y gratuita”. Pero no terminaría ahí, ya que volvió a referirse a la artista y aseguró que “hacés quedar a la demagogia como una de las bellas artes”.

Para concluir la discusión con Pichot, el cantante afirmó: “No me agrada que me falten el respeto con groserías y mentiras porque soy un transeúnte que camina por la calle y los ciudadanos me tratan genial… Me saludan, me abrazan, me gritan cosas lindas y nos sacamos fotos”.

La furia de Dalma Maradona a las críticas por marchar en favor de la educación pública

Dalma Maradona fue el centro de críticas tras mostrar su apoyo a la movilización en defensa de la educación pública que tuvo lugar el martes 23 de abril en varios puntos del país en contra del presupuesto que el Gobierno de Javier Milei destinó para las universidades estatales.

La hija de Diego Maradona dijo presente en una de las manifestaciones y desde sus historias de Instagram contestó a varios comentarios de haters que la cuestionaron por este tema.

Muchos usuarios de redes pusieron en duda el vínculo de la hermana de Gianinna con la universidad pública y la madre de Roma y Azul fue contundente en su descargo.

“Para los ‘curiosos’ que me preguntan si alguna vez pisé la universidad pública para opinar como opino, les cuento que no solo la pisé, sino que tuve la fortuna de cursar durante 5 años y recibirme ahí!”, explicó categórica Dalma Maradona.

Y agregó: “Igual no se necesita haber ido a la universidad pública para sentir la necesidad de defenderla. En este caso, ¡ORGULLOSA DE HABER SIDO PARTE!” #Yodefiendolauniversidadpública”.

Dalma se recibió de licenciada en actuación en 2011 tras cinco años de carrera cuando la institución en la cual cursó se llamaba IUNA, Instituto Universitario Nacional de Arte.