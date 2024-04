La decisión de Diego y Yanina Latorre que provocó el fuerte enojo de su hija Lola

"Estoy enojada. ¿Para qué se buscan este horario? Sean un poco más originales. ¿Qué es esto de poner un streaming en el mismo horario que nosotros? Le hice un planteo a mi madre, le dije que estaba muy enojada y ella me contestó: '¿pensás que elijo el horario?'. No sé reina, pero siento que tenés vos y voto para decir: 'che, a esta hora no'", expresó Lola al aire en Rumis.

Hace unos días, en diálogo con PrimiciasYa, Yanina expresó su entusiasmo por el inminente debut en Bondi. "Estoy feliz y súper confiada. Nos vamos a cagar de la risa", manifestó sobre el programa que compartirá con su pareja.

Embed

La frase sin filtro con la que Ángel de Brito definió a Yanina Latorre: "Se pierde un poquito"

Ángel de Brito estuvo como invitado al programa de streaming Soñé que volaba, de Migue Granados, y se refirió a su compañera de LAM (América TV), Yanina Latorre.

Resulta que Migue opinó sin filtro sobre la apariencia de la rubia y disparó: "Yanina es tremenda MILF (Mother I'd Like to Fuck)". "Sí, ¿no? Caliente. Te la tenés que traer un día te va a enloquecer", le respondió el periodista de espectáculos.

Inmediatamente, le consultaron a De Brito si lo de Yanina "es personaje". "Es loca, es así. Es una persona muy inteligente, muy centrada pero se pierde un poquito", reveló su amigo.

Por otro lado, Ángel y Beto Casella presentaron Bondi, el nuevo canal de streaming de Mandarina Contenidos, que comenzará a salir en vivo el 29 de abril en YouTube.