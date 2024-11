El regreso de Erreway: cómo es la vida de Camila Bordonaba alejada de los medios

La exitosa banda volverá así a ver luz en los escenarios luego de 20 años y hay una gran expectativa por el regreso de Camila Bordonaba, quien hace años se alejó de los medios por voluntad propia.

A sus 40 años, la actriz decidió retornar para lo que será la extensa gira internacional de Erreway y reapareció en el video oficial junto a Rojas y Colombo donde se los veía a los tres en un auto charlando y confirmando el regreso del grupo.

Felipe Colombo contó qué era de la vida de Bordonaba, con quien mantuvo contacto durante estos años: “Siempre ha sido muy especial Cami. Creo que finalmente encontró por dónde canalizar su visión de la vida”, precisó el actor.

Y contó qué hizo ella estos años alejada de los medios: “Ella trabaja con un grupo de artistas circenses en su mayoría. Y, además, tiene una productora junto a Nadia, su compañera, donde ayudan a estos artistas a que lleven a cabo sus proyectos. Tiene mucho talento. Ella está feliz”.

Por su parte, Camila Bordonaba comentó sobre su regreso al trabajo en el espectáculo: “Hola, aquí Camila. No quería dejar de estar presente en este momento donde como su nombre lo indica ‘Vuelvo’. Vuelve un trabajo que hicimos hace varios largos años. Me hace pensar qué perfecto es todo, me sorprende ver que toda esa etapa donde hubo tanta entrega física, mental y espiritual aún hoy sigue acompañando a les niñes del mundo”.

“Más allá de hoy ver las cosas con otros ojos, la confianza en el camino al corazón de los sueños siempre está presente en mí, porque sé que lo que se hace de corazón deja huellas. Elijo alejarme de la exposición que generan porque muchas veces se llena de datos falsos y de inventos, por lo que no siento ahí un corazón. Hoy sigo dejando hermosas huellas en el mundo y el deseo de que cada uno y cada una pueda encontrar su propio camino, siguiendo sus sueños y cumpliendo sus propósitos”, explicaba la actriz sobre su decisión de alejarse durante tanto tiempo de la exposición mediática, según consignó Pronto.

camila bordonaba rebelde way.jpg

La rápida reacción de Benjamín Rojas ante la sensible baja de Luisana Lopilato de Erreway

Luisana Lopilato grabó un video donde confirmó que no podrá estar en la gira de Erreway en 2025 por compromisos laborales ya asumidos. Desde su cuenta en Instagram, Benjamín Rojas se hizo eco rápidamente de este video de su ex compañera en televisión y reaccionó al instante.

"Muchos quieren saber si voy a formar parte del tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez, quién te dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito", indicó la actriz.

Y explicó los motivos: "Básicamente es por temas de calendario, el 2025 lo tengo tomado con mucho trabajo, gracias a Dios. Voy a estar filmando en marzo, en Vancouver, una película, en mayo tengo Pepita la Pistolera y para finales de año también hay otro proyecto que se está terminando de confirmar".

"Estoy muy contenta con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper y bueno yo ya se los dije a ellos, pero saben que estoy acá para lo que necesiten y los apoyo en todo y vamos que la van a romper", dejó en claro sobre el buen vínculo con sus ex compañeros.

El actor compartió en sus historias un fragmento del anuncio de Luisana confirmando que no podrá formar parte de la vuelta de la banda y acompañó la publicación con cuatro corazones color rojo, dando a entender su apoyo a su decisión y que no hay ningún tipo de problema pese a que no estará en el esperado regreso del grupo.