La China Suárez tomó una drástica decisión cansada de los escándalos: "Vida real"

En ese sentido, consultada por cómo vive estar constantemente en los titulares de los sitios periodísticos sobre lo que se dice sobre su vida privada y lo que muestra en las redes, la China Suárez dio su punto de vista y fue contundente.

China Suarez Mauro Icardi

"La verdad es que lo transito hace bastante tiempo ya. Entonces ya tengo quizás otras herramientas que antes, cuando era más chica, no tenía", explicó la actriz en una entrevista con TN Show.

Y destacó que se aferra en su círculo íntimo de familiares y amistadas más cercenas y sus tres hijos, Magnolia, Rufina y Amancio.

"A mí lo que me salva siempre es mi entorno, que es muy reducido. Mi familia, mis amigos y mis hijos y es como mi burbuja. Todo lo demás es como espuma y yo soy feliz con la vida que tengo", explicó.

"Estoy agradecida. Tengo salud, mis hijos también, así que esa es como mi vida real. Tengo muy separada cuál es mi vida real y qué es todo lo demás. Así que creo cuando aprendes a diferenciar eso, es más fácil de llevar", finalizó con seguridad la China Suárez.

la china suarez.jpg

Trascendieron detalles de un fuerte cruce entre Nicolás Cabré y Mauro Icardi: "Casi terminan a las manos"

Si bien hoy en día Nicolás Cabré y Mauro Icardi tienen un vínculo de cordialidad, recientemente trascendió - meses atrás- ambos habrían protagonizado una fuerte discusión y casi termina a las piñas.

Aunque se mostraron muy cómplices en los partidos de hockey de Rufina, en el pasado, el actor no veía con buenos ojos la relación entre su ex y el jugador.

Según trascendió, le preocupaban los conflictos de Mauro Icardi con Wanda Nara y cómo eso podía influir en la vida de su hija.

Además, Nicolás Cabré se habría mostrado incómodo por la cantidad de viajes que hacían la China junto a Icardi y la idea que tenían de mudarse a Turquía con Rufina.

En ese contexto, según revelaron en Intrusos, América Tv, hubo un momento de enorme tensión. “Casi terminan a las manos”, afirmó Pablo Layus en el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Luego, el panelista di más detalles: “¿Se acuerdan que contamos que él le recriminaba a la China lo de los viajes y que estaba un poco molesto por la situación? Lo que no sé si fue por teléfono o en persona, pero Mauro, que en un principio se mantenía al margen, se metió y vino la típica: ‘vos no te metas’. Mauro también le contestó”.

Layus sumó: “Después arreglaron las cosas. Me dicen que fue Cabré quien puso un poco más de orden. Dejó en claro que no tiene ningún inconveniente con él, pero cuando tenía que hablar con la China no le gustó que Mauro se metiera”.

Afortunadamente, las diferencias habrían quedado en el pasado. Hoy, el actor y el futbolista ponen énfasis en mantener la armonía familiar y priorizar el bienestar de sus hijos.