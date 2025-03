El terrible audio donde Wanda Nara fulmina como nunca a la China Suárez: "Historial con las mujeres"

Y dejó en claro sobre las nuevas relaciones de Mauro Icardi: "Capaz me molesta más una modelo de Victoria Secret que a Mauro le da el target porque es un jugador millonario y me jodería más el ego a que esté con una madre como yo con cesárea, esto te lo digo como si fueras un amigo".

Embed

“Es un problema de ella con quién quiere estar. La verdad es una mina que está muy basureada y bastardeada y tiene una imagen de mierd..", lanzó picante Wanda contra la China Suárez.

"A mí si tengo que elegir a alguien, que esté con ella, me da lo mismo", volvió a reiterar Wanda. Y reflexionó sobre el romance que inició el futbolista con la ex de Benjamín Vicuña.

"Yo digo no puedo creer, creo que hasta una mina soltera, sin hijos, Victoria Secret, le diría 'flaco, es la mamá, ¿cómo mier.. te peleas así? ¿Cómo querés sacarle la tenencia'", comentó.

Y cerró picante: "Me parece raro y ahí sí cuestiono los sentimientos de esta mujer, que yo no la conozco y no sé si será empática o no. Pienso que no por su historial con las mujeres".

la china suarez wanda nara 2.jpg

El video del alarmante episodio que motivó la nueva denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi aumenta día a día y este jueves se conoció de una denuncia que presenta el futbolista contra su ex y madre de sus dos hijas.

En el programa Lape Club Social Informativo, América Tv, Marina Calabró dio detalles del video que desató la ira de Mauro Icardi al ver a su hija Francesca, de diez años, manejando un buggy.

La periodista contó que el video en cuestión lo había subido a Instagram Franco, el hijo de la pareja de Nora Colosimo, la mamá de Wanda, y que por la velocidad en la que circularía la menor era sería de 14 Km por hora, por encima del límite permitido.

"Esta imagen despertó la ira de Mauro Icardi, está furioso, e instó a sus abogadas a hacer un escrito que están presentando en estos momentos", detalló Calabró en el ciclo que conduce Sergio Lapegüe de 10 a 13 horas.

Además, se mostró un fragmento de los textuales del escrito presentado por sus abogadas: "Según los dichos de la sra. Nara, el sr. Elian Valenzuela estaría lidiando con sus adicciones y vinculado a bandas peligrosas", sostiene.

La periodista remarcó que Mauro Icardi está convencido que las imágenes no fueron tomadas en el country Santa Bárbara tal como se etiquetó en el video.

La representación legal del futbolista cree que están en un country cercano a Cañuelas, en Canning, que es el country del representante de L-Gante, Maxi el Bro, donde L-Gante habría pasado ese tiempo de arresto domiciliario que le impuso la Justicia.