Explosivos audios de Wanda Nara contra Mauro Icardi en medio de la guerra judicial: "Enloqueció"

“Como mujer, si me preguntas si me molesta que esté con la China, me da lo mismo. Capaz me molesta más una modelo de Victoria Secret que a Mauro le da el target porque es un jugador millonario y me jodería más el ego a que esté con una madre como yo”, dice en el primer fragmento.

Luego, continuó: “Es una mina que está muy basteada y bastardeada con una imagen de mierda. Si tengo que elegir a alguien que esté con ella. Yo lo que digo es que creo que hasta una mina soltera, sin hijos, le diría 'flaco, es la mamá, como te peleas así y queres sacarle la tenencia'. Me parece raro".

“Si Elián o el flaco que sea le está haciendo la guerra a la madre de sus hijas, ¿vos te pensás que yo estaría con él si no le paga la cuota alimentaria a Tamara o le está queriendo sacar la tenencia de la hija? Si Elián cada vez que habla con Jamaica la hace sentir para el ort…”, planteó.

En ese sentido, recordó la charla telefónica que salió a la luz de Icardi con su hija y expresó: “Yo tengo que pensar que Mauro es una porquería ahora, enloqueció ahora, porque yo obviamente no iba a planear tener más hijos o una familia como yo tenía con Mauro. Yo claro que pensaba que era una persona de bien, si no no iba a seguir al lado de él. En la pericia psicológica salió que yo naturalizo las cosas de violencia”.

“En el centro de Nordelta a la salida del cine de los nenes tenía 40 chicos diciendo Tatiana, porque esto está más viral que en Twitter, en Instagram y en LAM, en Tiktok. Los nenes saben todos quién es la China y hoy con todo lo de Martín Cirio todo el mundo sabe quién es. Mis hijas le dicen a Mauro lo de Pampita y Tobal porque se lo cuentan las amiguitas, mis hijos varones tienen novias que están con mis hijas y la información está muy latente en Argentina”, mencionó en la última parte.

El furibundo descargo de Wanda Nara al explicar por qué no entrega a sus hijas a Mauro Icardi

Mauro Icardi y Wanda Nara son protagonistas de la guerra descomunal. Ahora, el jugador le exige a su ex que cumpla con la orden judicial de restitución de las hijas que tienen en común.

La mediática se rehúsa a cumplir dicha orden y el escándalo crece. Ante el revuelo, la rubia decidió exponer los fundamentos de su decisión en un extenso descargo que colgó en sus redes sociales.

“Mis hijos están en el colegio hasta las 5. ¿Podés dejar de ser tan ridículo y hacer un drama que no existe?”, planteó Wanda en el inicio de su posteo en su cuenta de X, que luego decidió borrar.

“No pido dinero ni nada a cambio porque los mantengo sola. No existe ninguna ayuda económica y puedo demostrar con facturas todo lo que pago. Si dicen lo contrario, que muestren pruebas de algún depósito, porque no existe por parte de él”, siguió, refiriéndose a la manutención de los menores.

Respecto a por qué no cumplió con la restitución, Wanda señaló: “Mis hijos pidieron verlo con alguien más, no a solas con él ni en su domicilio. Yo ofrecí retirarme para facilitar los encuentros. Si un papá o una mamá están tan desesperados por ver a sus hijos, van donde sea, más aún al domicilio de los menores si saben que están mal. Con el tiempo, seguramente el vínculo se recupere”.

"Él les dijo muy claramente que, apenas los tenga con él, se los va a llevar a vivir a Turquía. Es lógico que tengan pánico porque quieren quedarse acá, con su mamá y sus hermanos. ¿Te parece tan raro? Además, les dijo reiteradas veces -y está grabado- que no tiene tiempo en su agenda para verlos”, agregó.

Wanda remarcó que respetará la voluntad de sus hijos: "Puede venir la Policía, el presidente o quien sea: si mis hijos dicen que no, es no. Por algo será. La violencia está denunciada y expuesta. Cada uno ve lo que quiere ver”.

Finalmente, la botinera cuestionó a su ex por su falta de compromiso. “Cuando tenga tiempo en su agenda, quizás priorice el pedido o cuidado de mis hijos. O acuda a escuchar a los psicólogos que tuve que pedirle al juez, ya que también se negaba a que los menores tengan terapia", concluyó.