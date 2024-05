Emilia Mernes rompió el silencio y enfrentó los rumores de embarazo: "Quiero contarles..."

“Hola mis amores, ¿cómo están? Acá estoy. Quiero contarles, como muchos ya sabrán, que tuve una gastroenteritis aguda muy fuerte y me recomendaron descansar para poder recuperarme y poder sentirme bien otra vez", comenzó diciendo la cantante.

Y siguió: "Primero quiero pedirles perdón, de corazón, porque siento que les fallé, pero realmente no tenía otra opción y necesitaba descansar. Me dolía el cuerpo y me sentía fatal, no había otra opción”.

Embed

Luego pasó a un plano más personal y contó: “Últimamente estuve con muchas cosas, con lo de tour, muchas fechas y muchas cuestiones personales que obviamente revolucionaron mis sentimientos y eso afectó a mi salud. Supongo que el cuerpo me habló y me dijo que pare un poco".

"Quería pedirles disculpas y decirles que a veces las cosas no salen como nosotros queremos y para mí la salud está primero. Ahora ya estoy bien, ya volví con todo, me siento muy feliz de comunicarles esto, ya estamos trabajando para la reprogramación de las fechas", confirmó.

Además expresó sus ganas de reencontrarse nuevamente con sus fans y agradeció por la paciencia y el cariño de todos. "Trabajamos tanto que para mí fue un pesar muy grande tener que posponer estas fechas. Gracias por entender, los amo con toda mi alma", sostuvo.

Así las cosas dejó para el final las cuestiones relacionadas a un posible embarazo y declaró: "No estoy embarazada así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy”.

Emilia Mernes

El comentario de Ángel de Brito sobre Emilia Mernes que despertó rumores de embarazo

Luego de que el conductor Ángel de Brito lanzara este miércoles un comentario sobre Emilia Mernes en LAM (América TV), el nombre de la cantante se convirtió en tendencia y despertó rumores de embarazo.

“Yo les hago una pregunta, mientras cotorrean. Saben lo de Emilia, ¿no?”, les comentó el presentador a las panelistas, entre un informe y otro. “Va a ser noticia pronto”, disparó misterioso.

Ahí, Yanina Latorre le preguntó si se había separaro de Duki, pero Ángel lo desmintió, y la rubia volvió a insistir: “Ya sé, está embarazada del Duki”.

Cabe recordar que semanas atrás la artista había cancelado sus shows en el Movistar Arena por problemas de salud y había generado gran preocupación en sus fanáticos.