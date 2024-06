¿Dónde está Loan?: desesperada búsqueda de un nene que desapareció en un monte

Mariano Peña, el hermano de Loan, expresó sus dudas y preocupaciones en una entrevista con un medio porteño. "Es muy raro todo. Loan era muy vivo, no se iba a entregar fácilmente, habla mucho... acá hay algo raro", comentó Mariano, reflejando la incertidumbre de la familia sobre lo ocurrido.

busqueda loan.jpg

A pesar de la angustia, Mariano mantiene la esperanza de encontrar a su hermano a salvo. "No descartamos nada, pero yo creo que está sano y salvo. Mi hermanito es muy fuerte", afirmó. "Yo a los que estaban con mi papá y mi hermanito no los conozco. Estuvieron almorzando celebrando el Día de San Antonio y después pasó esto. Yo no desconfío de nadie, pero creo que algo raro pasó", añadió.

Loan Danilo tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto castaño oscuro. Al momento de su desaparición, vestía una remera negra con letras rosadas que decían ‘Messi’, un pantalón largo negro y zapatillas verdes. El menor mide aproximadamente 80 centímetros y tiene una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza.

Para aportar información: llamar al 134.