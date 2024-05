Se confirmó el diagnóstico oficial de Emilia Mernes tras ser internada

“En la relación a la salud de Emilia, queremos informarles que se le realizaron los estudios correspondientes, y según los resultados de una endoscopia, fue diagnosticada con gastroenteritis aguda”, expresó el comunicado publicado este martes por la tarde.

Además detallaron cuáles fueron los cuidados que le dieron para poder seguir adelante con su mp3 tour. “Por recomendación médica se le indicó un responso de 96 horas adicionales para su pronta recuperación”, informaron y agradecieron a los fans por el apoyo incondicional.

Diagnóstico de Emilia Mernes

Así fueron los últimos días de Emilia Mernes antes de ser internada: qué se sabe de su salud

Tras la postergación del show de Emilia Mernes del viernes pasado para este 7 de mayo, anunciado por ella misma, anoche desde sus redes sociales volvió a anunciar una nueva suspensión del que hubiera sido su séptimo recital en el Movistar Arena, situación que generó una gran preocupación entre sus fanáticos.

Y si bien nadie se quedará sin ver la joven cantante de Nogoyá, dado que los tickets del 3 de mayo serán válidos para el 26 de este mes, todos se preguntan qué le pasa realmente a Emilia y cuál es su real estado de salud, debido al enorme hermetismo de su entorno.

Emilia Mernes IG.jpg

En el día de la fecha Primicias Ya se contactó con la prensa que tiene los shows de Emilia, pero mantuvieron una absoluta reserva sobre su estado de salud y aseguraron que por el momento no hay nada nuevo para comunicar, salvo la reprogramación del concierto y que "continúa bajo observación médica".

Según trascendió en las últimas horas, Mernes estaría bajo la modalidad de internación ambulatoria mientras le realizan diversos estudios clínicos para determinar los pasos a seguir.

Emilia Mernes 2.jpg

Así las cosas, vale entonces repasar que el pasado viernes 3 de mayo, minutos antes de que debiera comenzar el espectáculo, Emilia Mernes salió a escena y con la voz quebrada le habló a sus fans. “No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal”, dijo la novia de Duki.

En tanto, los últimos posteos de Emilia en sus redes son de hace tres días con el anuncio de su tour mexicano durante el mes de agosto. Al tiempo que siete días atrás, compartió una serie de postales bajo el título "Mi vida últimamente", donde se la ve junto a Duki, en su vida diaria así como también le dedicó algunas instantáneas a su perrita Roma.