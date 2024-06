Bautista acorraló a Darío, le pidió explicaciones y tuvo una inesperada respuesta

Pero esto no les gustó a los amigos de la casa, sobre todo a Bautista que necesito enfrentar a solas a Darió. “Daro, te hago una pregunta, me la podes no responder, eh”, comenzó diciendo el uruguayo.

“¿Por qué la placa la dejaste Furia, Ema yo y Chino?”, cuestionó el cantante. “Por estrategia. Ya a esta altura no hay afinidad, no hay nada, la verdad que tengo bien en claro con quién tengo afinidad”, contestó Darío sin titubear.

Pero Bauti siguió insistiendo: “El liderazgo, tengo una teoría que si sale chapo. Pero la placa, me quedé pensando, y tengo mis dudas. Pero… la otra opción era dejarnos a nosotros tres ahí con Furia, y bueno, vayan y caguense a trompadas”, dijo.

Entonces, Darío respondió de forma categórica: “No me servía”.