Diego Torres defendió a Emilia Mernes tras la durísima crítica de Tartu por la "generación de cristal"

"Casi todos en la escena de hoy eligieron ignorar q el camino del artista lleva tiempo y esfuerzo. A la generación de cristal se le dio rápido y fácil. No extraña que no sepan q hacer con su angustia si su arte es nulo", siguió.

Y cerró certero: "Más temprano que nunca juegan la carta del drama interior y la salud mental escrita así en mayúsculas para dotar de algo de épica a su arte, que es un conjunto vacío".

tartu emilia mernes tuit.jpg

Lo cierto es que en una entrevista con el ciclo LAM, América Tv, le consultaron a Diego Torres qué opinaba al respecto de lo que sucedió con Emilia Mernes teniendo en cuenta su larga trayectoria en la música.

“Yo creo que el mundo está más rápido. Hoy todo es inmediato, todo es ya, por eso hay trastornos de ansiedad. No sé si influye las redes, la tecnología que nos invade la vida”, reflexionó el cantante.

Y fundamentó: “Y estos chicos que son muy jóvenes tienen mucha responsabilidad, mucho concierto”, señaló y agregó: “La vida del artista no es fácil, hay que trabajar, hay que estar en condiciones para subirse al escenario, no podes subirte estando enfermo. Tenes que brindar lo mejor a la gente que ha hecho un esfuerzo por pagar una entrada”.

“Es normal que un artista, que es un ser humano de repente no esté bien de salud y no pueda afrontar su trabajo. Y eso es lo más triste no poder estar bien para subirse a un escenario y poder brindarle lo mejor a la gente. Es duro. Es como un deportista que se lesiona y no puede brindar lo mejor para su equipo”, continuó el cantante.

“¿Te pasó alguna vez que digas ‘che no estoy en condiciones’ o lo pudiste sortear siempre?”, le consultó el cronista del programa que conduce Ángel de Brito.

Y Diego Torres comentó: “A todos nos ha pasado que alguna vez no estabas en condiciones y tener que suspender algo por una cuestión médica. Y ha venido un médico y te inyecta un corticoide o lo que sea para salir adelante. Esto no es de las nuevas generaciones, pasó siempre”.

Embed

Se confirmó el diagnóstico oficial de Emilia Mernes tras ser internada

En las últimas horas la cantante Emilia Mernes fue internada y luego de someterse a estudios médicos su equipo compartió un nuevo comunicado en las redes dando a conocer su diagnóstico oficial.

Todo comenzó el viernes pasado cuando la artista tuvo que reprogramar su show en el Movistar Arena por problemas de salud y esto generó una gran preocupación en sus fanáticos. Finalmente, ayer reprogramó de nuevo su recital para el 26 de mayo y dio la noticia de su internación.

“En la relación a la salud de Emilia, queremos informarles que se le realizaron los estudios correspondientes, y según los resultados de una endoscopia, fue diagnosticada con gastroenteritis aguda”, expresó el comunicado publicado este martes por la tarde.

Además detallaron cuáles fueron los cuidados que le dieron para poder seguir adelante con su mp3 tour. “Por recomendación médica se le indicó un responso de 96 horas adicionales para su pronta recuperación”, informaron y agradecieron a los fans por el apoyo incondicional.