Flavio Azzaro habló del embarazo de su esposa Sol Nobile y destacó el especial gesto que tuvo Ángel de Brito

Embed

Y en ese sentido, destacó el gesto de Ángel de Brito al reservar por unos días más la información ante su pedido de querer anunciarlo con sus antes con seres queridos en una reunión ya que se encontraba de viaje con su pareja en el exterior.

“Sí quiero reconocer que estuvo muy bien De Brito porque lo sabe hace una semana y le pedí por favor, porque estábamos de viaje, que me aguante, que no lo cuente, que quería llegar y hacer un asado con mis amigos y contárselos yo y la verdad que estuvieron bárbaro. Esperaron, recién lo contaron el lunes”, agradeció Flavio Azzaro.

En cuanto a la paternidad que se viene, el periodista se sinceró: “¿Y qué voy a decir en este momento? Es un momento que no puedo entender qué está pasando, no sé. Es una sensación alucinante, indescriptible. Hace un mes, que es el tiempo más o menos que me lo contó Sol, que estoy viviendo la vida de otro”.

“No puedo creer, voy a ser papá. Soy un boludo grandote porque voy a cumplir 40 años, estoy en edad de merecer sí, pero no sé, es una cosa loquísima. Estoy muy feliz”, cerró Azzaro visiblemente emocionado por este especial momento que vive en su vida.

flavio azzaro sol nobile

El emotivo posteo de la pareja de Flavio Azzaro por el embarazo: "Amor inexplicable"

Tras confirmarse públicamente su embarazo, Sol Nobile compartió un emotivo posteo en Instagram donde mostró la ecografía del bebé que espera con su marido, el periodista Flavio Azzaro.

"Tan soñado y deseado. Al fin llegó la noticia que inundó de felicidad nuestros corazones .61 mm no pueden generar tanto tanto amor. Esos latidos nos dan vida y alegría que compartimos con toda la familia y los amigos que te esperan igual de ansiosos que nosotros", indicó a flor de piel la traductora y profesora de francés.

Y agregó movilizada: "Lo escribimos y no lo podemos creer. No caemos pero acá estamos revolucionados y emocionados. Ya te amamos tantísimo bebé de nuestra alma".

"Es único sentir que crecés dentro mío, ya amamos ser tus papás. Amor inexplicable. La academia tiene un nuevo socio, un nuevo hincha de Racing Club de Avellaneda", cerró dejando en claro la pasión futbolística que heredará el bebé.

Flavio contó en charla con Pronto que conoció a Sol en la pileta del mismo edificio donde vivían y que él se acercó a hablar con ella cuando estaba tomando mate con una amiga y que el diálogo fluyó al instante.

"Todos los que estaban en la pileta se empezaron a ir. Hasta nuestros amigos. Y seguimos hablando. La excusa, por supuesto, fue Racing, porque ella es hincha y tenemos conocidos en común", recordó el periodista.